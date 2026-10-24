Ze świata USA znoszą część ceł. "Moje stanowisko jest całkowicie jasne" Oprac. Wiktor Knowski |

Andrzej Byrt: zachowania Donalda Trumpa, naszego sojusznika, są trudne do zaakceptowania Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Dyck Darryl/CP/ABACA/PAP/EPA

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- Moglibyśmy podpisać (umowę - red.) dziś po południu, gdyby USA były na miejscu. Jeśli na właściwe porozumienie mamy poczekać miesiące czy nawet dłużej, czy nawet na inną administrację, to tak zrobimy - powiedział Carney, który w piątek kończył dwudniową wizytę w Turcji i razem z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem ogłosił kanadyjsko-tureckie partnerstwo strategiczne dotyczące m.in. handlu, inwestycji, obronności i energii.

- Prezydent USA nie ma złudzeń. Moje stanowisko jest całkowicie jasne, tak jak Kanady i Kanadyjczyków. Nigdy nie będziemy 51. stanem. Idziemy swoją drogą - podkreślił cytowany w mediach Carney dodając, że "silniejsza Kanada jest lepszym partnerem dla USA, jeśli USA chcą działać jako nasz partner".

USA znosi część kanadyjskich ceł

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa poinformowała w piątek o wycofaniu ceł na niektóre kanadyjskie produkty. Republikańska senator Susan Collins, która toczy zacięty pojedynek o reelekcję w graniczącym z Kanadą stanie Maine oznajmiła, że jest to wynik jej starań.

"Cieszę się z uzyskania dodatkowych zwolnień z ceł na produkty kluczowe dla rolnictwa w stanie Maine, w tym na producentów borówek, ziemniaków, jabłek i wodorostów" - napisała w oświadczeniu. Dodała, że kanadyjskie produkty, z których zdjęto cła, są szczególnie istotne dla farmerów i firm, i nie da się ich łatwo zastąpić produkcją amerykańską.

Jak wynika z dekretu opublikowanego przez Biały Dom, anulowane cła to część z 50-procentowych taryf nałożonych na produkty kanadyjskie po fiasku negocjacji handlowych z administracją Trumpa pod koniec sierpnia. Chodzi m.in. o cła na plastikowe pudełka używane do zbioru borówek, materiały opakowaniowe, urządzenia chłodnicze, urządzenia do etykietowania, urządzenia pakujące, folie i produkty z wodorostów.

Cła na produkty z Kanady są jednym z głównych tematów amerykańskiej kampanii wyborczej w stanach graniczących z tym krajem. Poza Maine chodzi przede wszystkim o Michigan, gdzie również trwa zacięta walka o fotel senatora. Dla obu tych stanów wymiana handlowa z Kanadą ma duże znaczenie gospodarcze. Republikański kandydat w Michigan Mike Rogers wzywał w kampanii do zakończenia wojny handlowej z Kanadą. Collins to jedyna republikańska senatorka w stanie, gdzie zwykle dominują demokraci, która krytykowała nakładane przez Trumpa cła.

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Zapowiedź nowych ceł

Jednocześnie jednak administracja Trumpa wprowadziła nowe cła na "niektóre zawory, dywany i produkty odpadowe" twierdząc, że posunięcie to ma na celu "dalsze skalibrowanie zakresu ceł" stosowanych wobec Kanady. Wejdą one w życie 30 października.

Jak podał publiczny nadawca CBC, na sześciostronicowej liście kanadyjskich produktów, na które nakładane są wynoszące 50 proc. cła, znalazły się m.in. szampony, produkty zawierające proszek kakaowy, urządzenia klimatyzacyjne instalowane w ramach okiennych, wyposażenie niezbędne w łucznictwie oraz canoe krótsze niż 7,5 m.

Jednak, jak podkreślała CBC, również w piątek Trump oświadczył, że Kanada "bardzo chce zrobić deal" z USA, utrzymując jednocześnie, że kraj ten zarabia "90 miliardów dolarów rocznie" na USA. Tymczasem deficyt handlowy USA z Kanadą wynosi nieco ponad 48 mld dol. amerykańskich, wynika to głównie z dużych zakupów kanadyjskiej ropy.

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21 sierpnia br. podczas negocjacji Kanady z USA, Carney odwołał negocjatorów z Waszyngtonu. Podkreślił, że nie byli oni gotowi na to, by podważyć suwerenność Kanady, zaszkodzić kluczowym sektorom gospodarki czy zmniejszyć ochronę języka francuskiego i dodał, że strona kanadyjska sądziła, iż rozmowy mogą doprowadzić do wzajemnie korzystnego porozumienia, jednak amerykańskie propozycje były niekorzystne.

W ostatnich godzinach rozmów USA chciały m.in. ograniczyć możliwości Kanady ws. zawierania nowych umów handlowych z innymi krajami. "Krótko mówiąc, chcieli za dużo i proponowali za mało" - podsumował kanadyjski premier.