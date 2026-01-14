USA wstrzymują wydawanie wiz imigracyjnych obywatelom 75 krajów

Akcja agentów Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł w dzielnicy Chicago Lakeview Źródło: Reuters

"Departament Stanu wstrzyma procedowanie wiz imigracyjnych dla 75 krajów, których migranci pobierają zasiłki od narodu amerykańskiego w nieakceptowalnym stopniu. Zamrożenie będzie obowiązywać do czasu, aż Stany Zjednoczone zapewnią, że nowi imigranci nie będą czerpać korzyści materialnych z narodu amerykańskiego" - ogłosił resort dyplomacji we wpisie na platformie X.

"Dążymy do tego, aby hojność narodu amerykańskiego nie była już nadużywana. Administracja Trumpa zawsze będzie stawiać Amerykę na pierwszym miejscu" - dodano w kolejnym wpisie.

Nie podano szczegółów decyzji, jednak z ogłoszenia wynika, że nie dotyczy ona wiz nieimigracyjnych, czyli m.in. turystycznych, studenckich czy biznesowych.

The State Department will pause immigrant visa processing from 75 countries whose migrants take welfare from the American people at unacceptable rates. The freeze will remain active until the U.S. can ensure that new immigrants will not extract wealth from the American people. — Department of State (@StateDept) January 14, 2026 Rozwiń Departament Stanu na X.

Które państwa znalazły się na liście?

Według Fox News na liście krajów, których dotyczy decyzja, są głównie państwa z Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej, takie jak: Afganistan, Algieria, Bangladesz, Egipt, Iran, Irak, Jordania, Kambodża, Maroko, Pakistan, Sudan, Syria czy Tajlandia.

Są też państwa europejskie: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Kosowo, Macedonia Północna, Mołdawia i Rosja.

Zaostrzanie polityki imigracyjnej

Jest to kolejny już krok znacznie ograniczający legalną imigrację do Stanów Zjednoczonych podjęty przez administrację Trumpa; stanowi on realizację zapowiedzi prezydenta na temat ograniczenia korzystania ze świadczeń socjalnych przez obcokrajowców.

W ostatnich tygodniach Donald Trump wielokrotnie twierdził, że większość imigrantów pobiera zasiłki. Już wcześniej Biały Dom całkowicie zakazał wjazdu obywatelom 20 państw i terytoriów oraz objął częściowym zakazem 19 kolejnych państw.

Jeszcze w listopadzie Departament Stanu nakazał placówkom dyplomatycznym USA na całym świecie, by zaostrzyły prześwietlanie osób aplikujących o wizę pod kątem ryzyka pobierania przez nich zasiłków.

