Ze świata

USA wstrzymują wydawanie wiz imigracyjnych obywatelom 75 krajów

Lotnisko w Nowym Jorku
Akcja agentów Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł w dzielnicy Chicago Lakeview
Źródło: Reuters
Departament Stanu USA zapowiedział, że od 21 stycznia wstrzyma wydawanie i przetwarzanie wniosków o wizy imigracyjne od obywateli 75 państw. "Dążymy do tego, aby hojność narodu amerykańskiego nie była już nadużywana" - przekazano.

"Departament Stanu wstrzyma procedowanie wiz imigracyjnych dla 75 krajów, których migranci pobierają zasiłki od narodu amerykańskiego w nieakceptowalnym stopniu. Zamrożenie będzie obowiązywać do czasu, aż Stany Zjednoczone zapewnią, że nowi imigranci nie będą czerpać korzyści materialnych z narodu amerykańskiego" - ogłosił resort dyplomacji we wpisie na platformie X.

"Dążymy do tego, aby hojność narodu amerykańskiego nie była już nadużywana. Administracja Trumpa zawsze będzie stawiać Amerykę na pierwszym miejscu" - dodano w kolejnym wpisie.

Nie podano szczegółów decyzji, jednak z ogłoszenia wynika, że nie dotyczy ona wiz nieimigracyjnych, czyli m.in. turystycznych, studenckich czy biznesowych.

Które państwa znalazły się na liście?

Według Fox News na liście krajów, których dotyczy decyzja, są głównie państwa z Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej, takie jak: Afganistan, Algieria, Bangladesz, Egipt, Iran, Irak, Jordania, Kambodża, Maroko, Pakistan, Sudan, Syria czy Tajlandia.

Są też państwa europejskie: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Kosowo, Macedonia Północna, Mołdawia i Rosja.

Tankowiec z ropą u wybrzeży Wenezueli
Amerykańska blokada, duży spadek dostaw do Chin
Donald Trump w Białym Domu
Trump "rewizjonistą" porządku międzynarodowego? "Wchodzimy w okres nihilizmu"
TVN24
Ambasada USA w Hawanie
CNN: USA zdobyły urządzenie, które może mieć związek z syndromem hawańskim
TVN24

Zaostrzanie polityki imigracyjnej

Jest to kolejny już krok znacznie ograniczający legalną imigrację do Stanów Zjednoczonych podjęty przez administrację Trumpa; stanowi on realizację zapowiedzi prezydenta na temat ograniczenia korzystania ze świadczeń socjalnych przez obcokrajowców.

W ostatnich tygodniach Donald Trump wielokrotnie twierdził, że większość imigrantów pobiera zasiłki. Już wcześniej Biały Dom całkowicie zakazał wjazdu obywatelom 20 państw i terytoriów oraz objął częściowym zakazem 19 kolejnych państw.

Jeszcze w listopadzie Departament Stanu nakazał placówkom dyplomatycznym USA na całym świecie, by zaostrzyły prześwietlanie osób aplikujących o wizę pod kątem ryzyka pobierania przez nich zasiłków.

Kto nie wjedzie do USA w 2026 roku? Lista państw
Kto nie wjedzie do USA w 2026 roku? Lista państw

TVN24
Autorka/Autor: skib/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

