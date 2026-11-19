Ze świata Skutki premiery GTA VI odczuwalne w realnym świecie. Korzysta między innymi wojsko Oprac. Adam Styczek |

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W GTA VI można już grać w Polsce. Także w USA, wraz z wybiciem północy przyszedł moment, na który od dawna czekały miliony Amerykanów - po 13 latach przerwy i wielu opóźnieniach ukazuje się nowa część gry z serii Grand Theft Auto, jednej z najpopularniejszych gier wideo wszech czasów.

Gra wyprodukowana przez brytyjskie studio Rockstar jeszcze przed sprzedażą odbiła swoje piętno gospodarcze: według firmy Sensor Tower, wartość przedpremierowych zamówień przekroczyła kwotę 1,5 mld dolarów, pozostawiając daleko w tyle inne premiery gier komputerowych.

Skutki premiery GTA VI będą odczuwalne w realnym świecie

W GTA VI gracze wcielają się w parę kryminalistów w fikcyjnej wersji Florydy. Jednak według prognoz specjalistów, skutki premiery będą odczuwalne w realnym świecie i realnej gospodarce. Pracodawcy zmierzą się z falą urlopów, szkoły - z falą nieobecności, a restauracje i kierowcy liczą na zwiększone dochody z dostaw jedzenia.

Według firmy UKG - producenta oprogramowania dla pracodawców - liczba wniosków urlopowych na czwartek jest o około 20 procent wyższa niż zwykle. Dla porównania: liczba wniosków o urlop na "czarny piątek" po Święcie Dziękczynienia jest o około 9 procent większa niż zwykle.

Reklama gry GTA VI w Tokio Źródło zdjęcia: FRANCK ROBICHON/PAP/EPA

Podekscytowanie premierą dla swoich celów wykorzystuje wojsko. Jak pisze portal wojskowy Task and Purpose, siły lądowe USA poinformowały, że 43 żołnierzy z jednego z batalionów 9. Brygady skorzystało z oferty jednostki, która dała im od czwartku cztery dni wolnego w zamian za przedłużenie służby wojskowej o 2-6 lat.

Według analizy firmy konsultingowej PwC w wyniku premiery GTA skorzystać mogą serwisy muzyczne, platformy społecznościowe, branża gastronomiczna, a nawet turystyka Florydy. Ucierpieć mogą za to wyniki oglądalności telewizji i frekwencja w kinach.

Gra GTA VI na sklepowej półce Źródło zdjęcia: SEBASTIAN ELIAS UTH/PAP/EPA

"Washington Post" zauważył, że wyniki notowane przez gry komputerowe pokazują, że branża ta góruje nad filmami i Hollywood. Według PwC odporniejsze na te efekty mogą okazać się transmisje sportowe, choć sami sportowcy również należą do najbardziej zagorzałych fanów gier wideo.

Center drużyny NBA Houston Rockets Steven Adams żartował, że fani i trenerzy powinni uważać na wyniki sportowe w listopadzie, bo po premierze GTA zaliczą wyraźny spadek.

Nowe GTA "zmieni świat"

Premiera wywołuje też podniecenie w świecie polityki. "Czy naprawdę kupię (konsolę) PS5 dla jednej gry?" - pytał retorycznie na platformie X 29-letni kongresmen Maxwell Frost. Przyznał, że kiedy wyszła poprzednia wersja gry, mama nie pozwalała mu w nią grać.

Wśród tych planujących wzięcie wolnego są też dziennikarze. - Trump wyjechał z miasta i owszem, trochę się dzieje, ale nie będzie lepszej okazji - powiedział jeden z waszyngtońskich korespondentów zagranicznych mediów. - W końcu czekaliśmy na to 13 lat - dodał. Przyznał, że nie podał swoim szefom powodu urlopu.

Stworzona przez Brytyjczyków gra zawiera dużo przemocy, ale stanowi też po części pastisz amerykańskich realiów. W nowej wersji GTA, jadąc kradzionym samochodem, w radiu gracze mogą usłyszeć programy publicystyczne, parodiujące prawicowych komentatorów, czy reklamy naśmiewające się z brutalności amerykańskiej policji.

Hasan Piker, obecnie bodaj najbardziej wpływowy i kontrowersyjny publicysta amerykańskiej skrajnej lewicy - który popularność zdobył, wcielając się na wiele godzin w postać włoskiego gangstera z GTA - przewiduje, że nowa gra "zmieni świat". - Ta gra będzie miała swoją własną gospodarkę - dodał, cytowany przez "Washington Post". On również zaplanował wziąć "urlop od polityki".