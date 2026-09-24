Ze świata USA i Chiny przedłużają rozejm handlowy Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Xi u Trumpa. W agendzie rozmowy o AI, cłach i Tajwanie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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- Spotkaliśmy się, żeby sprawdzić, czy możemy zawrzeć większe porozumienie, zamiast jedynie serii mniejszych ustaleń. Uzgodniliśmy, że przedłużymy to, co nazywamy porozumieniem z Pusan - powiedział Bessent.

Rozejm handlowy, który ogłoszono podczas ubiegłorocznego spotkania w Pusanie w Korei Południowej, miał wygasnąć w listopadzie. Zgodnie z porozumieniem strony zawiesiły wprowadzenie części zaporowych ceł, a Chiny odblokowały dostawy metali ziem rzadkich. Bessent zapowiedział, że umowa zostanie przedłużona do 10 stycznia.

Sekretarz skarbu skarbu spotkał się też z Lifengiem w niedzielę. Obie rozmowy ocenił jako produktywne.

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Xi Jinping z wizytą w Stanach Zjednoczonych

Rozmowy Bessenta i He Lifenga odbyły się przed rozpoczęciem państwowej wizyty chińskiego przywódcy Xi Jinpinga w USA. Lider Chin wylądował około godz. 18 czasu lokalnego, czyli o północy czasu polskiego, w bazie Joint Base Andrews pod Waszyngtonem. Został tam uroczyście powitany przez prezydenta Donalda Trumpa.

To już trzecie spotkanie polityków od powrotu Trumpa do władzy w styczniu 2025 r. Poprzednie rozmowy miały miejsce na marginesie odbywającego się w październiku ub.r. szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w Pusanie, a w maju br. Trump złożył wizytę w Pekinie.