Pytania o zakłócenia w działaniu Starlinka Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Jose HERNANDEZ/Shutterstock

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"Ograniczenie prędkości w sieci Starshield na terytoriach tymczasowo okupowanych wciąż obowiązuje. Rozmawiamy o tym ze stroną amerykańską" - napisał Zełenski.

Somewhere around two years ago, there was a lot of talk in America about peace through strength. We hardly hear that anymore. But it is still relevant. Peace comes to those who know how to defend life and do so more effectively than those who seek to destroy it.



If Russia… pic.twitter.com/LxkcYzXQbf — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2026 Rozwiń

"Mniej więcej dwa lata temu w Ameryce wiele mówiło się o pokoju osiąganym dzięki sile. Dziś słyszymy o tym już rzadko. A jednak pozostaje to aktualne. Pokój osiągają ci, którzy potrafią bronić życia - i czynią to skuteczniej niż ci, którzy dążą do jego zniszczenia" - napisał prezydent.

W ubiegłym tygodniu prezydent przekazał, że Kijów bada nowe restrykcje nałożone na system Starshield - opracowany przez firmę SpaceX na potrzeby rządowe - nad terytorium Ukrainy, a zwłaszcza wzdłuż linii frontu i na obszarach okupowanych. "Doszło już do uderzeń, których nie zdołaliśmy powstrzymać, ponieważ nasze systemy przechwytujące nie mogą osiągnąć odpowiedniej prędkości i nie są w stanie zareagować na czas".

Konsekwencje ograniczenia systemu Starshield

Limity prędkości oznaczają, że ukraińskie bezzałogowce poruszające się z prędkością około 160 km/h lub szybciej tracą łączność internetową za pośrednictwem Starshield, co niekiedy kończy się ich utratą i upadkiem.

Kijów wykorzystuje drony przechwytujące do odpierania rosyjskich ataków bezzałogowców i pocisków rakietowych ze względu na ograniczone zapasy rakiet obrony przeciwlotniczej.

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Pod koniec października ukraińscy urzędnicy zgłaszali podobne ograniczenia w tej przeznaczonej dla wojska sieci, jednak zarówno Trump, jak i Musk zaprzeczyli, jakoby wydali polecenie spowolnienia jej działania.

Musk stwierdził wówczas, że systemy Starshield są "własnością rządu USA i znajdują się pod jego kontrolą", a o wszelkich limitach prędkości czy zasadach użytkowania decyduje "amerykańskie wojsko, a ostatecznie prezydent Stanów Zjednoczonych". Dziennik "The Wall Street Journal", powołując się na amerykańskich urzędników oraz osoby zaznajomione ze sprawą, podał jednak, że to sam Musk nakazał ograniczenie parametrów sieci.

Spór o Starshield w cieniu szczytu w Shenzhen

Kanadyjski minister obrony David McGuinty powiedział w środę - przed posiedzeniem Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy przy NATO - że "jest przekonany", iż premier Kanady Mark Carney poruszy kwestię ograniczeń w działaniu systemu Starshield w rozmowie z Trumpem.

Informacje o utrzymujących się ograniczeniach w działaniu systemu Starshield pojawiają się tuż przed zaplanowanym na czwartek trójstronnym spotkaniem prezydenta USA Donalda Trumpa, przywódcy Rosji Władimira Putina oraz przewodniczącego ChRL Xi Jinpinga podczas szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w Shenzhen. Oczekuje się, że w podróży do Chin Trumpowi towarzyszyć będzie szef SpaceX Elon Musk.