Zełenski: ograniczenie prędkości Starshield wciąż obowiązuje
"Ograniczenie prędkości w sieci Starshield na terytoriach tymczasowo okupowanych wciąż obowiązuje. Rozmawiamy o tym ze stroną amerykańską" - napisał Zełenski.
"Mniej więcej dwa lata temu w Ameryce wiele mówiło się o pokoju osiąganym dzięki sile. Dziś słyszymy o tym już rzadko. A jednak pozostaje to aktualne. Pokój osiągają ci, którzy potrafią bronić życia - i czynią to skuteczniej niż ci, którzy dążą do jego zniszczenia" - napisał prezydent.
W ubiegłym tygodniu prezydent przekazał, że Kijów bada nowe restrykcje nałożone na system Starshield - opracowany przez firmę SpaceX na potrzeby rządowe - nad terytorium Ukrainy, a zwłaszcza wzdłuż linii frontu i na obszarach okupowanych. "Doszło już do uderzeń, których nie zdołaliśmy powstrzymać, ponieważ nasze systemy przechwytujące nie mogą osiągnąć odpowiedniej prędkości i nie są w stanie zareagować na czas".
Konsekwencje ograniczenia systemu Starshield
Limity prędkości oznaczają, że ukraińskie bezzałogowce poruszające się z prędkością około 160 km/h lub szybciej tracą łączność internetową za pośrednictwem Starshield, co niekiedy kończy się ich utratą i upadkiem.
Kijów wykorzystuje drony przechwytujące do odpierania rosyjskich ataków bezzałogowców i pocisków rakietowych ze względu na ograniczone zapasy rakiet obrony przeciwlotniczej.
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Pod koniec października ukraińscy urzędnicy zgłaszali podobne ograniczenia w tej przeznaczonej dla wojska sieci, jednak zarówno Trump, jak i Musk zaprzeczyli, jakoby wydali polecenie spowolnienia jej działania.
Musk stwierdził wówczas, że systemy Starshield są "własnością rządu USA i znajdują się pod jego kontrolą", a o wszelkich limitach prędkości czy zasadach użytkowania decyduje "amerykańskie wojsko, a ostatecznie prezydent Stanów Zjednoczonych". Dziennik "The Wall Street Journal", powołując się na amerykańskich urzędników oraz osoby zaznajomione ze sprawą, podał jednak, że to sam Musk nakazał ograniczenie parametrów sieci.
Spór o Starshield w cieniu szczytu w Shenzhen
Kanadyjski minister obrony David McGuinty powiedział w środę - przed posiedzeniem Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy przy NATO - że "jest przekonany", iż premier Kanady Mark Carney poruszy kwestię ograniczeń w działaniu systemu Starshield w rozmowie z Trumpem.
Informacje o utrzymujących się ograniczeniach w działaniu systemu Starshield pojawiają się tuż przed zaplanowanym na czwartek trójstronnym spotkaniem prezydenta USA Donalda Trumpa, przywódcy Rosji Władimira Putina oraz przewodniczącego ChRL Xi Jinpinga podczas szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w Shenzhen. Oczekuje się, że w podróży do Chin Trumpowi towarzyszyć będzie szef SpaceX Elon Musk.