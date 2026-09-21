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Trump: Rosja niestety straciła kontrolę

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Donald Trump
Trump o obawach o rosyjskie ataki na Polskę: Nawrocki ma to pod kontrolą
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Samuel Corum / POOL
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Donald Trump stwierdził, że Rosja nie ma kontroli nad przemysłem wytwarzania oleju napędowego. Jego zdaniem to skutek ukraińskich uderzeń. Prezydent USA wezwał do szybkiego zakończenia wojny.

"Rosja niestety straciła kontrolę nad swoim przemysłem oleju napędowego z powodu wojny z Ukrainą. Wiele ich rafinerii zostało wysadzonych w powietrze i jest, przynajmniej tymczasowo, wyłączonych z eksploatacji" - napisał Trump we wpisie na swojej platformie społecznościowej.

Trump: cały świat cierpi

"Ta absurdalna i niekończąca się wojna z Ukrainą musi się zakończyć. Cały świat cierpi, bo co miesiąc ginie 25 000 osób, głównie żołnierzy. Co za szkoda!" - dodał.

Trump o produkcji ON przez Rosję
Trump o produkcji ON przez Rosję
Źródło zdjęcia: Truth Social

Trump skomentował w ten sposób ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie naftowe. Ukraińskie siły przeprowadziły w sobotę i niedzielę falę ataków m.in. na rafinerię w Moskwie. Do uderzenia doszło mimo że w ubiegłym tygodniu Trump ogłosił, że obie strony zgodziły się powstrzymać od ataków na infrastrukturę energetyczną. Ani Rosja, ani Ukraina nie potwierdziły jednak wówczas tych wiadomości.

Amerykański prezydent obwinia ukraińskie ataki za wzrost cen oleju napędowego, które w USA są obecnie na rekordowym poziomie średnio ponad 6,5 dol. za galon.

Zełenski o rozmowie z Trumpem

Jak poinformował w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, odbył z Trumpem rozmowę telefoniczną i zapowiedział, że spotka się z nim na marginesie debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Spotkanie zaplanowane jest na wtorek, a jednym ze spodziewanych tematów ma być propozycja obustronnego zawieszenia ataków na infrastrukturę energetyczną.

Szef dyplomacji USA Marco Rubio ma tymczasem spotkać się w Nowym Jorku ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem.

Źródło: PAP
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Tagi:
Donald TrumpUSARosjaUkrainaWojna w UkrainieWładimir PutinWołodymyr Zełenski
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