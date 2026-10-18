Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Trump: nie odbierali ode mnie telefonów, teraz włażą mi w tyłek

|
Donald Trump
Trump uchyla ustawę sankcyjną na Rosję. Europa sankcji łagodzić nie zamierza
Źródło wideo: "Fakty" TVN
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/TOM BRENNER / POOL
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Donald Trump w trakcie wiecu w stanie Kentucky mówił o tym, jak wielką władzę ma w trakcie drugiej kadencji w Białym Domu. - Potrafię robić rzeczy, które są niewiarygodne - chwalił się. Skomentował też w dosadnych słowach swoje relacje z firmą Google.

Trump wystąpił w mieście Highland Heights po to, by okazać poparcie dla kandydatów republikanów w wyborach do Izby Reprezentantów.

Trump o firmie Google

W trakcie przemowy podkreślał, jak duże wpływy zyskał w trakcie swojej drugiej kadencji jako prezydent Stanów Zjednoczonych. Jako przykład podał m.in. zmianę nazwy Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską.

- Nie sądzę, żebym mógł to zrobić w trakcie mojej pierwszej kadencji. Ta kadencja daje mi znacznie większą władzę - oświadczył.

Odniósł się również do swoich relacji z jedną z największych firm technologicznych na świecie.

- W pierwszej kadencji Google nie odebrałoby mojego telefonu. Teraz włażą mi w tyłek - mówił Trump.

- Cóż, zmieniłem też nazwę jednego z jezior w Kanadzie na jezioro Ameryka - dodał, nawiązując do jeziora Ontario.

Przemianowanie akwenu w sierpniu dodatkowo pogorszyło napięte już stosunki z Kanadą, a premier kanadyjskiej prowincji Ontario Doug Ford oświadczył wówczas, że Trump może "pocałować go w d...".

Amerykanie o Trumpie

Amerykańscy wyborcy są jednak coraz bardziej sfrustrowani sposobem, w jaki Donald Trump sprawuje swój urząd.

USA zmagają się z rosnącymi kosztami życia, do czego przyczyniły się wojna z Iranem i cła nakładane na inne kraje.

Według najnowszego sondażu "The Economist" prezydenta popiera 34 proc. respondentów, z kolei 61 proc. jest przeciwko. Dla wielu Amerykanów Trump bardziej dba o własne interesy, niż o dobro kraju.

Źródło: CNBC, Assiociated Press
Udostępnij:
Tagi:
Donald TrumpUSAGoogle
Zobacz także:
ulica warszawa ludzie tlum miasto przejscie shutterstock_2216128791
Dlatego nie mają dzieci. Oto powód
Nieruchomości
Zegarek w Przemyślu. Zmieniliśmy czas z letniego na zimowy
Zmiana czasu. Bruksela podała nowy harmonogram
Ze świata
Marco Rubio
Rubio o systemie satelitarnym. "Teraz nie jest dostępny dla Ukrainy"
Ze świata
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Kumulacja w Lotto rośnie
Pieniądze
Stacja benzynowa, paliwa, ceny paliw
Ceny paliw w niedzielę
Moto
Zamieszki w Paryżu
Gwałtowne protesty w całym kraju. Sforsowali drzwi, wdarli się do merostwa
Świat
fb
Zwały śmieci zalegają na ulicach od miesięcy
Ze świata
Protest na placu Puerta del Sol w Madrycie
Metro się tam nie zatrzymuje, władze w potrzasku. "Siedzenie na beczce prochu"
Ze świata
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: 20 milionów Ukraińców może opuścić kraj
Ze świata
Daniel Obajtek
Co z Obajtkiem? "Sprawy bardzo trudne do obrony"
Z kraju
Władimir Putin
Kreml chwali Trumpa. "Historyczny moment"
Ze świata
Kim Dzong Un podczas testów (zdjęcia archiwalne)
Nowa broń Korei Północnej. Test "wykazał osiągnięty postęp"
Ze świata
Posiedzenie MFW odbywa się w Bangkoku
Wyszli, kiedy Rosjanin zabierał głos. Gwałtowna reakcja w trakcie szczytu
Ze świata
Paliwa Dystrybutor Benzyna shutterstock_2701981717
Ceny paliw. Stawki na dziś
Pieniądze
shutterstock_2239909941
Rośnie kumulacja w Eurojackpot. Wysoka wygrana w Polsce
Pieniądze
Donald Tusk
Tusk o ETS2: wybiliśmy jeden ząb trzonowy i siekacz
Z kraju
makro shutterstock_2217705899
Zwolnienia w Makro. Jest porozumienie ze związkowcami
Pieniądze
EFNI
Big Techy zmieniają rynek mediów. Eksperci wskazują na zagrożenia
Tech
Donald J. Trump
Ukraina z ograniczonym dostępem do Starlinka. Trump zabrał głos
Ze świata
euro shutterstock_2666145997
10 euro miesięcznie dla dzieci. Bundestag przyjął nowy program
Pieniądze
Czarny męski portfel z polskimi pieniędzmi – złotówkami. Koncepcja gospodarki i finansów, budżet domowy
Limit w górę po 25 latach. Zmiany w PCC z podpisem prezydenta
Pieniądze
shutterstock_2611011309
"Nie będzie można płacić kartami". Banki ostrzegają
Pieniądze
spacex brownsville teksas shutterstock_2586194623
Nowy Jork naciska na SpaceX. Padły pytania o bezpieczeństwo AI
Tech
stacja benzynowa paliwo dystrybutor shutterstock_2474205563
Kierowcy mogą odetchnąć. "Najbardziej może potanieć benzyna"
Pieniądze
Holandia, sieć sklepów Albert Heijn
Cyberatak sparaliżował zakupy. Piąty dzień problemów
Ze świata
laptop mezczyzna telefon shutterstock_2741201535
Nowa fala fałszywych SMS-ów. "Podobne kampanie pojawiają się regularnie"
Z kraju
Nowe ustalenia ABW i SKW w sprawie cyberataku na polityków
Państwa G7 przygotowują się na najgorszy scenariusz
Tech
shutterstock_2217560137
Co dalej z Żabką? Właściciel stacji paliw ma przejąć sieć
Z kraju
Mark D. Levine
Obawy przed IPO Anthropic. Kontroler Nowego Jorku reaguje
Tech
Krzysztof Gawkowski
Gawkowski po spotkaniu z platformami cyfrowymi: koniec pobłażliwości
Tech
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica