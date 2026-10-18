Ze świata "Syberia lub Daleki Wschód". Nie mają wyboru, muszą jechać do Rosji Oprac. Krzysztof Krzykowski |

Korea Północna wystrzeliła serię rakiet Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: CatherineScarlett/Shutterstock

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Korea Północna wysyła do Rosji coraz większą liczbę pracowników. Wielu z nich wyjeżdża, nie znając ani miejsca docelowego, ani charakteru swojej pracy.

Wysyłają pracowników do Rosji

Wyjazd do Rosji wydawał się kiedyś dla wielu Koreańczyków z Północy rzadką szansą na zarobienie pieniędzy. Wielu z nich płaciło łapówki urzędnikom, by tylko znaleźć się na liście wysyłkowej.

To się jednak zmieniło, bo inwazja Rosji na Ukrainę przeciąga się o kolejny rok. Obecnie coraz więcej osób próbuje uniknąć tego wyjazdu, nawet gdy Pjongjang dąży do rozszerzenia swojego programu pracy za granicą.

Według źródeł portalu Partia Pracy Korei nakazała pod koniec lutego przeprowadzenie akcji rekrutacyjnej do Rosji. Agencje państwowe zaczęły wówczas obliczać, ilu pracowników każda z nich będzie musiała dostarczyć, a jedno ze źródeł podaje, że tegoroczna liczba rekrutowanych wydaje się większa niż w zeszłym roku.

Korea Północna nie informuje

Agencje wybierają pracowników, nie informują ich o tym gdzie jadą, do jakiego regionu, ani o rodzaju pracy, która ich czeka na miejsca. Gdy agencja zgłosi daną osobę, odmowa staje się dla danego pracownika praktycznie niemożliwa.

W najnowszych mobilizacjach najbardziej rzuca się w oczy to, jak niewiele informacji otrzymują żołnierze przed wyjazdem. Rekruterzy informują ich jedynie, że udają się na "Syberię lub rosyjski Daleki Wschód" i nie podają żadnych bardziej szczegółowych informacji. Jak twierdzi źródło, nawet urzędnicy zajmujący się rekrutacją czasami nie znają ostatecznego miejsca przeznaczenia.

- Przed wojną ludzie rywalizowali o wyjazd do Rosji, a nawet płacili łapówki pod stołem, by zostać wybranymi. Jednak odkąd rozeszła się wiadomość, że zginęło wielu żołnierzy, ludzie wyraźnie bardziej starają się uniknąć wyjazdu - powiedział informator Daily NK.

Pod koniec 2024 roku Korea Północna zaczęła wysyłać tysiące żołnierzy do walki z siłami ukraińskimi w rosyjskim obwodzie kurskim, a od tego czasu południowokoreańskie służby wywiadowcze informują o dużych stratach wśród tych północnokoreańskich żołnierzy. Według źródła niektórzy mieszkańcy Korei Północnej uzyskują obecnie zaświadczenia lekarskie ze szpitali, aby wykluczyć się z puli rekrutacyjnej.