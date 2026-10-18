Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

"Syberia lub Daleki Wschód". Nie mają wyboru, muszą jechać do Rosji

|
Korea Północna
Korea Północna wystrzeliła serię rakiet
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: CatherineScarlett/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Pracownicy są wysyłani do Rosji bez prawa głosu i bez wiedzy o miejscu przeznaczenia. Tak Korea Północna zwiększa eksport siły roboczej pomimo sankcji Organizacji Narodów Zjednoczonych - opisuje portal Daily NK.

Korea Północna wysyła do Rosji coraz większą liczbę pracowników. Wielu z nich wyjeżdża, nie znając ani miejsca docelowego, ani charakteru swojej pracy.

Wysyłają pracowników do Rosji

Wyjazd do Rosji wydawał się kiedyś dla wielu Koreańczyków z Północy rzadką szansą na zarobienie pieniędzy. Wielu z nich płaciło łapówki urzędnikom, by tylko znaleźć się na liście wysyłkowej.

To się jednak zmieniło, bo inwazja Rosji na Ukrainę przeciąga się o kolejny rok. Obecnie coraz więcej osób próbuje uniknąć tego wyjazdu, nawet gdy Pjongjang dąży do rozszerzenia swojego programu pracy za granicą.

Według źródeł portalu Partia Pracy Korei nakazała pod koniec lutego przeprowadzenie akcji rekrutacyjnej do Rosji. Agencje państwowe zaczęły wówczas obliczać, ilu pracowników każda z nich będzie musiała dostarczyć, a jedno ze źródeł podaje, że tegoroczna liczba rekrutowanych wydaje się większa niż w zeszłym roku.

Korea Północna nie informuje

Agencje wybierają pracowników, nie informują ich o tym gdzie jadą, do jakiego regionu, ani o rodzaju pracy, która ich czeka na miejsca. Gdy agencja zgłosi daną osobę, odmowa staje się dla danego pracownika praktycznie niemożliwa.

W najnowszych mobilizacjach najbardziej rzuca się w oczy to, jak niewiele informacji otrzymują żołnierze przed wyjazdem. Rekruterzy informują ich jedynie, że udają się na "Syberię lub rosyjski Daleki Wschód" i nie podają żadnych bardziej szczegółowych informacji. Jak twierdzi źródło, nawet urzędnicy zajmujący się rekrutacją czasami nie znają ostatecznego miejsca przeznaczenia.

- Przed wojną ludzie rywalizowali o wyjazd do Rosji, a nawet płacili łapówki pod stołem, by zostać wybranymi. Jednak odkąd rozeszła się wiadomość, że zginęło wielu żołnierzy, ludzie wyraźnie bardziej starają się uniknąć wyjazdu - powiedział informator Daily NK.

Pod koniec 2024 roku Korea Północna zaczęła wysyłać tysiące żołnierzy do walki z siłami ukraińskimi w rosyjskim obwodzie kurskim, a od tego czasu południowokoreańskie służby wywiadowcze informują o dużych stratach wśród tych północnokoreańskich żołnierzy. Według źródła niektórzy mieszkańcy Korei Północnej uzyskują obecnie zaświadczenia lekarskie ze szpitali, aby wykluczyć się z puli rekrutacyjnej.

Źródło: Daily NK
Udostępnij:
Tagi:
Korea PółnocnaRosja
Zobacz także:
shutterstock_2505254143
"Sabotaż lub dywersja". Kolejny incydent ze Starlinkiem
Ze świata
Ormuz – cieśnina
"Z pewnością nie odważą się". Ostrzeżenie dla USA
Ze świata
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Rozejm według Rosji. Zełenski podał wstrząsające dane
Ze świata
ulica warszawa ludzie tlum miasto przejscie shutterstock_2216128791
Dlatego nie mają dzieci. Oto powód
Nieruchomości
Donald Trump
Trump: nie odbierali ode mnie telefonów, teraz włażą mi w tyłek
Ze świata
Zegarek w Przemyślu. Zmieniliśmy czas z letniego na zimowy
Zmiana czasu. Podano nowy harmonogram
Ze świata
Marco Rubio
Rubio o systemie satelitarnym. "Teraz nie jest dostępny dla Ukrainy"
Ze świata
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Kumulacja w Lotto rośnie
Pieniądze
Stacja benzynowa, paliwa, ceny paliw
Ceny paliw w niedzielę
Moto
Zamieszki w Paryżu
Gwałtowne protesty w całym kraju. Sforsowali drzwi, wdarli się do merostwa
Świat
fb
Zwały śmieci zalegają na ulicach od miesięcy
Ze świata
Protest na placu Puerta del Sol w Madrycie
Metro się tam nie zatrzymuje, władze w potrzasku. "Siedzenie na beczce prochu"
Ze świata
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: 20 milionów Ukraińców może opuścić kraj
Ze świata
Daniel Obajtek
Co z Obajtkiem? "Sprawy bardzo trudne do obrony"
Z kraju
Władimir Putin
Kreml chwali Trumpa. "Historyczny moment"
Ze świata
Kim Dzong Un podczas testów (zdjęcia archiwalne)
Nowa broń Korei Północnej. Test "wykazał osiągnięty postęp"
Ze świata
Posiedzenie MFW odbywa się w Bangkoku
Wyszli, kiedy Rosjanin zabierał głos. Gwałtowna reakcja w trakcie szczytu
Ze świata
Paliwa Dystrybutor Benzyna shutterstock_2701981717
Ceny paliw. Stawki na dziś
Pieniądze
shutterstock_2239909941
Rośnie kumulacja w Eurojackpot. Wysoka wygrana w Polsce
Pieniądze
Donald Tusk
Tusk o ETS2: wybiliśmy jeden ząb trzonowy i siekacz
Z kraju
makro shutterstock_2217705899
Zwolnienia w Makro. Jest porozumienie ze związkowcami
Pieniądze
EFNI
Big Techy zmieniają rynek mediów. Eksperci wskazują na zagrożenia
Tech
Donald J. Trump
Ukraina z ograniczonym dostępem do Starlinka. Trump zabrał głos
Ze świata
euro shutterstock_2666145997
10 euro miesięcznie dla dzieci. Bundestag przyjął nowy program
Pieniądze
Czarny męski portfel z polskimi pieniędzmi – złotówkami. Koncepcja gospodarki i finansów, budżet domowy
Limit w górę po 25 latach. Zmiany w PCC z podpisem prezydenta
Pieniądze
shutterstock_2611011309
"Nie będzie można płacić kartami". Banki ostrzegają
Pieniądze
spacex brownsville teksas shutterstock_2586194623
Nowy Jork naciska na SpaceX. Padły pytania o bezpieczeństwo AI
Tech
stacja benzynowa paliwo dystrybutor shutterstock_2474205563
Kierowcy mogą odetchnąć. "Najbardziej może potanieć benzyna"
Pieniądze
Holandia, sieć sklepów Albert Heijn
Cyberatak sparaliżował zakupy. Piąty dzień problemów
Ze świata
laptop mezczyzna telefon shutterstock_2741201535
Nowa fala fałszywych SMS-ów. "Podobne kampanie pojawiają się regularnie"
Z kraju
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica