Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Stanowi prokuratorzy generalni zgodzili się na ugodę z Paramount w sprawie fuzji z Warner Bros. Discovery

|
warner bros hq - Walter Cicchetti shutterstock_2527136345
Łukasz Poniński, Director Drama Production House w TVN Warner Bros. Discovery o systemie zachęt dla produkcji audiowizualnej
Źródło wideo: EKG
Źródło zdj. gł.: Walter Cicchetti / Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Prokuratorzy generalni z 12 stanów zawarli ugodę, która otwiera drogę do sfinalizowania fuzji Paramount i Warner Bros. Discovery.

Prokurator generalny Kalifornii Rob Bonta, stojący na czele koalicji 12 stanów sprzeciwiających się transakcji, poinformował o zawarciu ugody podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Los Angeles.

"Chociaż dokładny termin nie został jeszcze ustalony, spodziewamy się, że fuzja zostanie sfinalizowana najpóźniej na początku października" - napisał dyrektor generalny Warner Bros. Discovery David Zaslav w notatce do pracowników.

W wyniku fuzji studia filmowe i telewizyjne Paramount, stacja CBS oraz platforma streamingowa Paramount+ zostaną połączone ze studiami i kanałami należącymi do Warner Bros. Discovery, właściciela m.in. TVN i TVN24.

Bonta poinformował, że w zamian za wycofanie pozwu Paramount zgodziło się na szereg zobowiązań. Spółka ma między innymi wprowadzać do kin 30 filmów rocznie oraz "powołać radę do spraw niezależności redakcyjnej mediów informacyjnych, aby wspierać dalszą niezależność redakcyjną CBS News i CNN", a także "zapewnić niezależne, obiektywne i oparte na faktach dziennikarstwo".

Rada ma strzec niezależności

Zgodnie z warunkami ugody rada musi zostać powołana w ciągu 180 dni od sfinalizowania transakcji. W jej skład wejdzie pięcioro "uznanych dziennikarzy - czynnych zawodowo lub emerytowanych", z których każdy będzie miał co najmniej 10 lat doświadczenia.

Organ będzie rozstrzygał spory dotyczące "domniemanej stronniczości przekazu lub niespełnienia uzgodnionych standardów rzetelności dziennikarskiej". Ma również monitorować "niezależność redakcyjną, w tym niezależność od właścicieli i akcjonariuszy".

Członkowie rady będą powoływani przez zarząd spółki. Zgodnie z ugodą nie więcej niż dwoje z nich będzie mogło być "powiązanych" z tą samą partią polityczną.

Porozumienie pozwoli dyrektorowi generalnemu Paramount Davidowi Ellisonowi oraz jego ojcu, miliarderowi i współzałożycielowi Oracle Larry'emu Ellisonowi, znacząco rozbudować ich medialne imperium.

"Naszym celem zawsze było budowanie silniejszego Hollywood - takiego, w którym opowiada się więcej historii, konsumenci mają większy wybór, a konkurencja jest silniejsza" - oświadczył David Ellison. Podziękował Boncie i pozostałym prokuratorom generalnym za "prowadzone w dobrej wierze rozmwy, które pozwoliły znaleźć rozwiązanie".

Polityczne kontrowersje

Transakcja od początku budziła polityczne kontrowersje. Wynikały one częściowo z tego, że Larry Ellison od dawna jest sojusznikiem prezydenta Donalda Trumpa, a David Ellison zacieśniał relacje z Białym Domem, zabiegając o możliwość przekształcenia Skydance - swojej stosunkowo niewielkiej firmy produkcyjnej - w globalnego giganta medialnego.

Fuzja będzie jedną z największych w historii Stanów Zjednoczonych. Jest finansowana przy wsparciu państwowych funduszy majątkowych Arabii Saudyjskiej, Kataru i Abu Zabi, które pośrednio będą posiadały nieco mniej niż 50 proc. udziałów w połączonej spółce.

Federalna Komisja Łączności pod rządami Trumpa zatwierdziła niedawno wniosek Paramount o zgodę na przekroczenie standardowego limitu 25 proc. zagranicznych udziałów w przedsiębiorstwach nadawczych.

Polityczne zabiegi - w kwietniu Paramount zorganizował prywatną kolację z Trumpem - oraz finansowanie z Bliskiego Wschodu zmobilizowały przeciwników transakcji. Ostrzegali oni, że fuzja doprowadzi do skupienia zbyt dużej władzy nad mediami w rękach sojuszników prezydenta.

Paramount utrzymywał, że połączenie nie ograniczy konkurencji, lecz pomoże hollywoodzkim studiom rywalizować na rynku medialnym, który jest w coraz większym stopniu zdominowany przez firmy technologiczne.

Wyścig z czasem

Bonta i pozostali stanowi prokuratorzy generalni odnieśli wcześniej sukces przed kalifornijskim sądem, który uznał, że fuzja prawdopodobnie naruszyłaby przepisy antymonopolowe. Termin rozprawy wyznaczono na początek marca.

Paramount zaakceptował opóźnienie, ale intensywnie zabiegał o zawarcie ugody przed 1 października. Tego dnia zaczęłaby obowiązywać kosztowna i rosnąca z czasem opłata za zwłokę, podnosząca cenę przejęcia. Dalsze opóźnienia oraz dodatkowe koszty mogłyby zagrozić całej transakcji.

Jak przekazały CNN źródła znające przebieg negocjacji, rozmowy ugodowe prowadzone przez Bontę nabrały tempa w ostatnim tygodniu.

Nie wszyscy są zadowoleni z ugody

Niektórzy z pozostałych prokuratorów generalnych byli głęboko rozczarowani rezultatem, ponieważ domagali się dalej idących ustępstw.

Jednym z nich jest prokurator generalny Connecticut William Tong. W poniedziałkowym oświadczeniu poinformował, że jego urząd "chciał i domagał się całkowitego wydzielenia CNN i CBS News", lecz tego nie uzyskał.

"Jestem głęboko rozczarowany, że nie udało nam się zrobić więcej" - napisał Tong.

Amerykańska Gildia Scenarzystów również zawarła ugodę w sprawie własnego pozwu, którego celem było zablokowanie fuzji. Związek poinformował w oświadczeniu, że Paramount zgodził się "zakazać zwolnień scenarzystów w redakcji CBS News Broadcast przez pięć lat, wpłacić 17,5 mln dolarów na nasz fundusz zdrowotny oraz pokryć koszty obsługi prawnej związanej z postępowaniem".

Źródło: CNN
Udostępnij:
Zobacz także:
Ulica w Berlinie
"Najpoważniejszy problem społeczny". Wygrali wybory i zapowiadają nacjonalizację
Ze świata
paliwo
"Wysokie ceny zostaną". Rynek pełen obaw
Rynki
shutterstock_2478003105
"Bezpieczna przystań" w Azji. Rozkwita centrum finansowe
Alicja Skiba
shutterstock_1617771937
USA zapowiadają sankcje na linie lotnicze. "Zostaną wyłączone z ruchu na całym świecie"
Ze świata
Papież Leon XIV
Papież o sztucznej inteligencji. Ważny apel
Tech
Andrzej Domański
Decyzja dotycząca ratingu Polski. "Nie znalazła odzwierciedlenia"
Z kraju
kaucja automat system kaucyjny shutterstock_2740560899
System kaucyjny. Biedronka wprowadza ważną zmianę
Pieniądze
Alaksandr Łukaszenka
Trump: pracujemy nad potężną umową z Białorusią
Ze świata
Dwa wielkie statki na tym samym torze
Dwa statki na kursie kolizyjnym. Dramatyczne nagranie
Ze świata
google logo budynek shutterstock_2689013653
Ogromna kara. Chodzi o dane o lokalizacji
Tech
shutterstock_2376112037
Szef ze sztuczną inteligencją. Zmiany na rynku pracy
Tech
Donald Trump
Trump: Rosja niestety straciła kontrolę
Ze świata
Lotnisko Okęcie
Polski przewoźnik doceniony. Oto najlepsze linie na świecie
Z kraju
infrastruktura magazynowania LNG, Energetyka. Stalowy zawór rurociągowy reguluje przepływ skroplonego gazu ziemnego w terminalu LNG za pomocą kriogenicznych zbiorników zasobnikowych i platform przemysłowych
Tak wyglądają zapasy gazu przed zimą. Niepokojące dane
Rynki
MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY GLASGOW, PAISLEY, SZKOCJA, WIELKA BRYTANIA Obsługa naziemna
Odwołane loty i kolejki. Awaria systemu
Ze świata
Polska, Bułgaria i Węgry to jedyne kraje UE, w których leki z metamizolem są dostępne bez recepty
Gigantyczne kary dla hurtowni. UOKiK: pacjenci przepłacali za leki
Z kraju
nieruchomości, deweloper, budowa, mieszkania, osiedle, miasto
Wzrost o jedną czwartą. Nowe dane z rynku mieszkań
Nieruchomości
Gazoport w Świnoujściu
Orlen dostarczy Ukrainie gaz i paliwa warte miliardy złotych
Ze świata
chiny gielda shutterstock_361587797
Boom na humanoidalne roboty odwołany. Akcje producenta w dół
Tech
Ukraińcy (plus)
Anna pracowała w gastronomii, wyjeżdża. Co, jeśli takich jak ona będzie więcej?
Svitlana Kucherenko
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Pensje w sierpniu. Nowe dane
Pieniądze
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
Zwrot na rynku ropy. Najdłuższa taka seria od czerwca
Rynki
Scott Bessent
USA z nową propozycją dla Chin. Chodzi o sztuczną inteligencję
Ze świata
stacja paliwa samochód shutterstock_2756522007
Taki będzie "niemiecki CPN". Jest zapowiedź rządu
Moto
euro
Maria Skłodowska-Curie na banknocie euro. Ostatnie godziny na głosowanie
Pieniądze
Ludzie jadą motocyklem obok muralu przedstawiającego prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro w Caracas
Francuzi otwierają drogą po wenezuelską ropę
Ze świata
sklejka ai
"Oczywisty" konflikt. "Stają do tej samej kolejki po pieniądze"
Łukasz Figielski
shutterstock_2555496213
Cięcia mogą dotknąć Porsche. Volkswagen szuka oszczędności
Moto
pociąg wagony kontenery shutterstock_653140774
Import z Chin rośnie. Tych towarów kupujemy najwięcej
Z kraju
samochód przyczepa droga shutterstock_2755932237
Zmiana w opłatach dla kierowców. Nowe zasady wchodzą w życie
Moto
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica