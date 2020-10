Unijne państwo szykuje zakaz handlu w niedziele. "Rozwiązania zbliżone do tych, które obowiązują w Polsce"

Słoweńska niższa izba parlamentu, Zgromadzenie Państwowe, przyjęła we wtorek 29 września ustawę wprowadzającą zakaz handlu w niedzielę i święta. Obowiązywać będą jednak wyjątki. Będą mogły być otwarte małe sklepy, jeżeli za ladą staną ich właściciele, studenci lub osoby dorabiające do emerytur. Zakaz nie będzie też obowiązywać na stacjach benzynowych, lotniskach czy w szpitalach.

Zakaz handlu w Słowenii

Przepisy wyszły naprzeciw oczekiwaniom krajowych związków zawodowych i Kościoła katolickiego. Z przyjętych rozwiązań nie są natomiast zadowolone organizacje zrzeszające przedsiębiorców, które twierdzą, że wprowadzenie zakazu doprowadzi do zwolnień.

Solidarność: rozwiązania zbliżone do polskich

– Słowenia wprowadza rozwiązania bardzo zbliżone do tych, które obowiązują w Polsce. To dobra wiadomość nie tylko dla pracowników handlu w tym kraju, ale również z naszego punktu widzenia. Jeśli inne europejskie państwa wzorują się na naszej ustawie, to znaczy, że jest ona po prostu dobra – stwierdził Alfred Bujara, szef handlowej "Solidarności".