Popularna sieć kawiarni likwiduje setki lokali. "Jesteśmy nadal podekscytowani"
"Lokale nie zapewniały klientom i pracownikom doświadczenia, jakiego oczekujemy lub nie były opłacalne finansowo" - uzasadniła w oświadczeniu spółka, która w Ameryce Północnej ma ok. 18 tys. kawiarni.
Zamknięcia już w weekend
Zamknięcia będą kosztowały Starbucksa ok. 300 mln dolarów, z czego 200 mln będzie związane z przedterminowym rozwiązaniem umów najmu oraz odprawami dla pracowników. Lista lokali, które zostaną zlikwidowane, nie została jeszcze opublikowana, ale do zamknięć dojdzie w najbliższy weekend.
"Nadal jesteśmy podekscytowani długoterminowymi możliwościami rozwoju, jakie stoją przed nami w Ameryce Północnej. Firma aktywnie pracuje nad rozbudową sieci nowych kawiarni i pozostaje zaangażowana w rozwój" - napisał dyrektor operacyjny Mike Grams w wiadomości dla pracowników.
Starbucks tnie inwestycje
Jednocześnie firma prognozuje, że w bieżącym roku finansowym Starbucks otworzy na całym świecie ok. 440 nowych lokali - czyli poniżej zapowiadanych wcześniej 600-650 kawiarni.
Rok temu prezes Starbucka Brian Niccol ogłosił likwidację na podobną skalę, wraz z redukcją zatrudnienia w centrali. Firma przeprowadziła restrukturyzację o wartości 1 mld dolarów.