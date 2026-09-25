Ze świata Popularna sieć kawiarni likwiduje setki lokali. "Jesteśmy nadal podekscytowani" Oprac. Alicja Skiba |

Przeprosiny po katastrofalnej kampanii promocyjnej Starbucks Korea. Nagrania z maja 2026 roku Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Adning/Shutterstock

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"Lokale nie zapewniały klientom i pracownikom doświadczenia, jakiego oczekujemy lub nie były opłacalne finansowo" - uzasadniła w oświadczeniu spółka, która w Ameryce Północnej ma ok. 18 tys. kawiarni.

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Zamknięcia już w weekend

Zamknięcia będą kosztowały Starbucksa ok. 300 mln dolarów, z czego 200 mln będzie związane z przedterminowym rozwiązaniem umów najmu oraz odprawami dla pracowników. Lista lokali, które zostaną zlikwidowane, nie została jeszcze opublikowana, ale do zamknięć dojdzie w najbliższy weekend.

"Nadal jesteśmy podekscytowani długoterminowymi możliwościami rozwoju, jakie stoją przed nami w Ameryce Północnej. Firma aktywnie pracuje nad rozbudową sieci nowych kawiarni i pozostaje zaangażowana w rozwój" - napisał dyrektor operacyjny Mike Grams w wiadomości dla pracowników.

Starbucks tnie inwestycje

Jednocześnie firma prognozuje, że w bieżącym roku finansowym Starbucks otworzy na całym świecie ok. 440 nowych lokali - czyli poniżej zapowiadanych wcześniej 600-650 kawiarni.

Rok temu prezes Starbucka Brian Niccol ogłosił likwidację na podobną skalę, wraz z redukcją zatrudnienia w centrali. Firma przeprowadziła restrukturyzację o wartości 1 mld dolarów.