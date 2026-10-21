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Rosja wyprzedaje złoto

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Rosyjski bank centralny sprzedaje złoto. Wrzesień był dziesiątym miesiącem z rzędu, gdy uszczuplone zostały rezerwy kruszcu - podał portal The Moscow Times. Ostatni raz Rosja pozbywała się złota w takim tempie w 1998 roku.

Według danych banku centralnego zasoby złota spadły we wrześniu o około 6,2 tony. Obecny poziomu rezerw to 2264 tony, co stanowi najniższy poziom od końca 2019 roku.

Sprzedaż kruszcu odbywa się w ramach operacji związanych z finansowaniem deficytu budżetowego, który w tym roku ma wynieść 7,3 biliona rubli, czyli dwukrotnie więcej niż pierwotnie zakładano.

Rosja sprzedaje złoto

To największa od dziesięcioleci fala sprzedaży złota przez Rosję, która od grudnia 2025 roku zmniejszyła swoje zasoby o około 62 tony.

Dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego pokazują, że w ostatnim czasie Rosja tylko raz zmniejszała swoje rezerwy złota w szybszym tempie - miało to miejsce podczas kryzysu finansowego w 1998 r., kiedy to rząd ogłosił niewypłacalność, a rubel uległ załamaniu.

Wtedy to bank centralny w trzy miesiące sprzedał około 118 ton. Później odkupił część złota, ale spadek rezerw i tak wyniósł około 50 ton w skali całego roku - mniej niż spadek odnotowany od początku obecnej wyprzedaży.

W kolejnych latach Rosja odbudowała swoje rezerwy, zwiększając zasoby złota ponad pięciokrotnie w stosunku do poziomu z końca lat 90. Na początku 2022 r. posiadała około 2300 ton i był to piąty co do wielkości zapas złota na świecie.

Łatanie dziury budżetowej

Bank centralny Rosji sprzedaje złoto na rynku, aby zrównoważyć wcześniejsze transakcje sprzedaży przeprowadzone w celu sfinansowania deficytu budżetowego.

Aleksander Potawin, analityk z firmy inwestycyjnej Finam, stwierdził, że spadające dochody z ropy i gazu zwiększyły zależność rządu od aktywów funduszu, w tym od złota.

Jego zdaniem Ministerstwo Finansów wykorzystuje zgromadzone rezerwy do pokrycia niedoborów budżetowych, gdy dochody okazują się niewystarczające.

Dodał, że sprzedaż złota może również pomóc bankowi centralnemu w rozwiązaniu problemu niedoborów płynności walutowej, a wysokie światowe ceny złota prawdopodobnie skłoniły go do zintensyfikowania sprzedaży.

Złoto trafia do Chin

Jak podał The Moscow Times, rosyjski eksport złota do Chin gwałtownie wzrósł. Według danych chińskich służb celnych w okresie od stycznia do lipca do Hongkongu trafiło około 100 ton złota pochodzenia rosyjskiego, co stanowi trzykrotność wolumenu odnotowanego w tym samym okresie rok wcześniej.

Przy czym dane te nie pozwalają ustalić, jaka część wyeksportowanego złota, o ile w ogóle, pochodziła z rezerw banku centralnego.

Źródło: The Moscow Times
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Tagi:
ZłotoRosja
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