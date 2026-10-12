Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Rekordowy popyt. Sygnał dla globu

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
złoto
Xi Jinping: Chiny witają amerykańskie spółki
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Chiński bank centralny kupuje złoto od 23 miesięcy, a import kruszcu do kraju osiągnął rekordowy poziom. Popyt napędzają zarówno działania Pekinu, który chce ograniczyć zależność od amerykańskiej waluty, jak i gospodarstwa domowe szukające bezpiecznej lokaty dla oszczędności.

We wrześniu Ludowy Bank Chin dokupił około 23 ton złota - najwięcej od niemal trzech lat. Rekordowy był także import. W pierwszych ośmiu miesiącach 2026 roku Chiny sprowadziły ponad 1000 ton złota o wartości 158,8 miliarda dolarów. To więcej niż w całym 2025 roku, gdy import wyniósł 886 ton i 96,5 miliarda dolarów.

Na rosnący popyt wskazują też wyższe ceny złota na chińskim rynku krajowym. Aakash Doshi, szef strategii rynku złota w State Street Investment Management, ocenia, że to sygnał "silniejszego sezonowego popytu zimą".

Sprowadzają z Rosji rekordowe ilości. "Dostęp do największego na świecie rynku"
Dowiedz się więcej:

Sprowadzają z Rosji rekordowe ilości. "Dostęp do największego na świecie rynku"

Pekin chce ograniczyć zależność od dolara

Zdaniem Carstena Menkego, analityka Julius Baer Group, głównym powodem zakupów banku centralnego są względy polityczne.

- Chodzi o wykorzystywanie dolara jako narzędzia nacisku i związane z tym dążenie do mniejszej zależności od amerykańskich obligacji skarbowych jako aktywa rezerwowego - ocenił Menke.

Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku zachodnie państwa zamroziły aktywa rosyjskiego banku centralnego. Złoto przechowywane we własnych skarbcach pozostaje poza takim ryzykiem.

Pekin zmniejsza też zasoby amerykańskich obligacji. W lipcu ich wartość spadła do 618 miliardów dolarów - najniższego poziomu od 18 lat. Chiny w ten sposób różnicują swoje rezerwy walutowe.

>>> Przełom w relacjach z Chinami. Bruksela liczy oszczędności

Chińczycy szukają bezpiecznej lokaty

Złoto kupują także chińscy konsumenci, którzy obawiają się sytuacji gospodarczej. Wybierają biżuterię, sztabki i monety. Mają przy tym niewiele atrakcyjnych alternatyw.

Rynek nieruchomości, który przez lata był głównym sposobem lokowania majątku gospodarstw domowych, od kilku lat pozostaje w kryzysie. Od początku roku indeks CSI 300 stracił około 8 proc., podczas gdy amerykański S&P 500 zyskał 13 proc. Spadły też zyski z depozytów i obligacji, między innymi z powodu słabego popytu na kredyty.

"Czy wszystko w porządku?". Plotki po nagraniu z Xi Jinpingiem
Dowiedz się więcej:

"Czy wszystko w porządku?". Plotki po nagraniu z Xi Jinpingiem

Monika Winiarska

Popyt z Chin a ceny złota

Wzrost zakupów następuje mimo spadku cen kruszcu. We wrześniu złoto potaniało o ponad 8 proc., do około 4176 dolarów za uncję. W styczniu kosztowało rekordowe ponad 5500 dolarów.

- Zakupy w Chinach stały się ważnym, trwałym powodem wzrostu cen złota - oceniła Ewa Manthey, strateg rynku surowców w ING Banku. Dodała, że banki centralne kupują kruszec z myślą o długim terminie i mniej reagują na zmiany cen niż inwestorzy indywidualni.

Aakash Doshi prognozuje, że do końca pierwszego kwartału 2027 roku cena złota może wzrosnąć do 4750-5500 dolarów za uncję. Jako powód wskazuje utrzymujący się silny popyt.

Popyt może osłabić poprawa sytuacji na chińskim rynku nieruchomości i giełdzie, słabszy juan albo wyższe oprocentowanie depozytów. Według Hansena większą zmianę przyniosłoby dopiero odejście banków centralnych od różnicowania rezerw i złagodzenie napięć geopolitycznych. Jak ocenił, żaden z tych scenariuszy nie wydaje się bliski.

Źródło: CNBC
Udostępnij:
Tagi:
ZłotoChiny
Zobacz także:
Droga ekspresowa S7
Więcej płatnych dróg w Polsce. Nowy plan rządu
Moto
Warszawa, wieżowce, biurowce, centrum Warszawy, panorama Warszawy
Zagraniczny dziennik o "cudzie". "Możemy uczyć się od Polaków"
Z kraju
Władimir Putin
Domański: Putin nie czekałby ani sekundy
Z kraju
Sklep Intermarche we Francji
50 stopni zamiast chłodzenia. Cyberataki na supermarkety
Tech
oscypek shutterstock_2320946541
Sery wycofane z obrotu. Spożycie "może prowadzić do choroby"
Z kraju
shutterstock_2637444263
Dobre wieści dla kawoszy
Pieniądze
Karol Nawrocki
"Narodowy Bank Polski ponownie wystąpił do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej"
Z kraju
Donald Trump
Trump: Unia Europejska zapłaciła Rosji 250 miliardów dolarów
Ze świata
Donald Tusk
Tusk: nic nie wskazuje na to, by Rosja była gotowa
Z kraju
Apteka
Partie popularnego leku wycofane
Z kraju
social media telefon smartfon shutterstock_2709057487
Chcą ograniczyć dostęp do mediów społecznościowych. Prezydent ostrzega
Tech
Seul, Korea Południowa, giełda, KOSPI, makler, dealer, analityk, Azja, stock
AI daje gospodarce nowy impuls. "Zmienia wszystko"
Tech
Nagroda Nobla z Ekonomii
Ogłoszono laureatów ekonomicznego Nobla
Ze świata
AdobeStock_359790855
Cztery banki w Polsce ukarane. Zapłacą wielomilionowe kary
Pieniądze
infrastruktura magazynowania LNG, Energetyka. Stalowy zawór rurociągowy reguluje przepływ skroplonego gazu ziemnego w terminalu LNG za pomocą kriogenicznych zbiorników zasobnikowych i platform przemysłowych
Ceny najwyższe od miesiąca. Przed Europą trudny sprawdzian
Rynki
paliwo benzyna stacja paliw benzynowa shutterstock_2760215327
Zmiana na stacjach paliw. Są nowe stawki
Pieniądze
Unia Europejska Komisja
Nowe sankcje wobec Rosji. Historyczna decyzja UE
Pieniądze
Sztuczna inteligencja
Wiceprezes Microsoftu: AI podlega mniejszym zasadom bezpieczeństwa niż pralka
Tech
Donald Tusk na otwarciu Warsaw Security Forum
Tusk: nie możemy sobie pozwolić na żadną iluzję
Z kraju
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_300203767
Stopa bezrobocia we wrześniu. Resort podał dane
Pieniądze
Warsaw Security Forum 2025
Światowi liderzy debatują w Warszawie. Ruszyło Warsaw Security Forum 2026
Z kraju
Andrzej Domański
Domański o cenach paliw: mamy bardzo ograniczony wpływ
Pieniądze
hawana kuba lotnisko shutterstock_2159398861
Zabrakło paliwa lotniczego. Kolejne linie odwołują loty
Ze świata
Zakupy
Tak wzrosły ceny w sklepach. "Wrzesień jest specyficznym miesiącem"
Pieniądze
Nowy szef Microsoftu Satya Nadella
"Wyłącznik awaryjny". Szef Microsoftu apeluje o zmiany w AI
Tech
usa, ludzie, ulica
Seniorzy zyskują, młodzi tracą. Majątkowa przepaść rośnie
Pieniądze
Warsaw Security Forum 2025
Przyszłość NATO i wojna w Ukrainie. Światowi liderzy spotykają się w Warszawie
Z kraju
Banknoty euro na fladze Unii Europejskiej. Koncepcja biznesu i finansów w Europie
Rynki finansowe pod kontrolą UE. Polska przekaże kompetencje KNF
Pieniądze
Protesty w Portugalii
"Premierze, odejdź!". Na ulice wyszły tysiące protestujących
Pieniądze
shutterstock_268930547
Szóstka nie padła. Kumulacja w górę
Pieniądze
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica