Prawie miliard dofinansowania na projekt Orlenu
Przedsięwzięcie, które ma otrzymać wsparcie unijne, dotyczy uruchomienia sieci transportu i magazynowania CO2 na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.
Jak poinformował Orlen, projekt Atlas jest realizowany na podstawie koncesji EXL011 na zatłaczanie CO2. Obszar ten znajduje się w norweskiej części Morza Północnego.
Udziałowcami koncesji są Aker BP, który posiada 80 proc. udziałów, oraz Orlen Upstream Norway z udziałem na poziomie 20 proc. Funkcję operatora pełni Aker BP.
Magazyn pod dnem Morza Północnego
Partnerzy projektu odpowiadają za budowę infrastruktury umożliwiającej bezpieczne zatłaczanie i trwałe magazynowanie CO2 w formacjach geologicznych, znajdujących się około 2 tys. metrów pod dnem morza. Z kolei za logistykę transportu CO2 będzie odpowiadał Hoegh Evi.
"Gaz będzie dostarczany na miejsce w postaci płynnej za pomocą wyspecjalizowanych statków" - przekazał Orlen.
Koncern poinformował jednocześnie, że Atlas, jako wspólna inicjatywa Orlen Upstream Norway, Aker BP i Hoegh Evi, otrzyma 223 mln euro (około 975 milionów złotych) z Funduszu Innowacyjnego Unii Europejskiej.
Zatłaczanie ma ruszyć w 2031 roku
Orlen i Aker BP zakładają, że ostateczna decyzja inwestycyjna w sprawie realizacji projektu zostanie podjęta w 2028 r. Pozwoliłoby to rozpocząć zatłaczanie CO2 w 2031 r.
"Planowana przepustowość instalacji to 6 mln ton CO2 rocznie, jednak warunki geologiczne koncesji pozwalają na zwiększenie zatłaczania do co najmniej 10 mln ton rocznie, w przypadku odpowiedniego zainteresowania ze strony klientów" - podkreślił Orlen.
Wiceprezes Orlenu ds. upstream Wiesław Prugar zaznaczył, że decyzja Komisji Europejskiej o dofinansowaniu przedsięwzięcia potwierdza jego innowacyjność, potencjał w zakresie ograniczania emisji oraz efektywność kosztową.
Dwutlenek węgla zatłaczany ze statków
Jak podkreślił Orlen, Atlas znalazł się wśród 77 projektów wybranych przez Komisję Europejską do dofinansowania z Funduszu Innowacyjnego w ramach wsparcia technologii neutralnych emisyjnie. Łączna wartość przyznanych dotacji wyniosła 3,4 mld euro. O środki ubiegało się 358 projektów, wnioskujących łącznie o 17,5 mld euro dofinansowania.
Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej o modułowe reaktory SMR.