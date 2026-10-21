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Prawie miliard dofinansowania na projekt Orlenu

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: © Vår Energi
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Unia Europejska przekaże 223 miliony euro na projekt Atlas realizowany przez Orlen Upstream Norway, Aker BP oraz Hoegh Evi. Inicjatywa zakłada stworzenie infrastruktury, która od 2031 roku ma umożliwić magazynowanie do sześciu milionów ton dwutlenku węgla rocznie - przekazano w komunikacie.

Przedsięwzięcie, które ma otrzymać wsparcie unijne, dotyczy uruchomienia sieci transportu i magazynowania CO2 na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Jak poinformował Orlen, projekt Atlas jest realizowany na podstawie koncesji EXL011 na zatłaczanie CO2. Obszar ten znajduje się w norweskiej części Morza Północnego.

Udziałowcami koncesji są Aker BP, który posiada 80 proc. udziałów, oraz Orlen Upstream Norway z udziałem na poziomie 20 proc. Funkcję operatora pełni Aker BP.

Magazyn pod dnem Morza Północnego

Partnerzy projektu odpowiadają za budowę infrastruktury umożliwiającej bezpieczne zatłaczanie i trwałe magazynowanie CO2 w formacjach geologicznych, znajdujących się około 2 tys. metrów pod dnem morza. Z kolei za logistykę transportu CO2 będzie odpowiadał Hoegh Evi.

"Gaz będzie dostarczany na miejsce w postaci płynnej za pomocą wyspecjalizowanych statków" - przekazał Orlen.

Koncern poinformował jednocześnie, że Atlas, jako wspólna inicjatywa Orlen Upstream Norway, Aker BP i Hoegh Evi, otrzyma 223 mln euro (około 975 milionów złotych) z Funduszu Innowacyjnego Unii Europejskiej.

Zatłaczanie ma ruszyć w 2031 roku

Orlen i Aker BP zakładają, że ostateczna decyzja inwestycyjna w sprawie realizacji projektu zostanie podjęta w 2028 r. Pozwoliłoby to rozpocząć zatłaczanie CO2 w 2031 r.

"Planowana przepustowość instalacji to 6 mln ton CO2 rocznie, jednak warunki geologiczne koncesji pozwalają na zwiększenie zatłaczania do co najmniej 10 mln ton rocznie, w przypadku odpowiedniego zainteresowania ze strony klientów" - podkreślił Orlen.

Wiceprezes Orlenu ds. upstream Wiesław Prugar zaznaczył, że decyzja Komisji Europejskiej o dofinansowaniu przedsięwzięcia potwierdza jego innowacyjność, potencjał w zakresie ograniczania emisji oraz efektywność kosztową.

Dwutlenek węgla zatłaczany ze statków

Jak podkreślił Orlen, Atlas znalazł się wśród 77 projektów wybranych przez Komisję Europejską do dofinansowania z Funduszu Innowacyjnego w ramach wsparcia technologii neutralnych emisyjnie. Łączna wartość przyznanych dotacji wyniosła 3,4 mld euro. O środki ubiegało się 358 projektów, wnioskujących łącznie o 17,5 mld euro dofinansowania.

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej o modułowe reaktory SMR.

Źródło: PAP
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Tagi:
OrlenUnia Europejska
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