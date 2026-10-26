Połowy na Bałtyku. Kraje Unii zdecydowały

Smażalnie ryb z nieprawidłowościami. Marta Ulatowska o wynikach kontroli IJHARS Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Ministrowie rolnictwa i rybołówstwa państw UE uzgodnili w poniedziałek kwoty połowowe na Morzu Bałtyckim na 2027 r. Nie zgodzili się na zaproponowane przez Komisję Europejską cięcia kwot dla śledzia zachodniego oraz obu gatunków dorsza.

Kwoty połowowe na Bałtyku

KE forsowała ograniczenie przyłowów, a więc połowów przypadkowych, jeśli chodzi o trzy stada: dorsza zachodniego (o 88 proc.) i wschodniego (o 51 proc.) oraz śledzia zachodniego (o 45 proc.). Polska sprzeciwiała się tej propozycji.

Zgodnie z osiągniętym przez ministrów w poniedziałek w Luksemburgu porozumieniem kwoty na przyłowy tych trzech gatunków nie zostaną zredukowane - utrzymany zostanie stan z obecnego roku.