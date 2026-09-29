Ostra reakcja Trumpa. "Mistyfikacja"

Trump odrzucił propozycję Iranu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SAMUEL CORUM / POOL

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Trump odniósł się do publikacji serwisu Axios. Portal przekazał, że amerykański prezydent jest gotów na złagodzenie sankcji i uwolnienie zamrożonych irańskich środków, jeśli ten kraj podejmie konkretne działania w sprawie swojego programu nuklearnego. Axios powołał się na źródła w amerykańskiej administracji.

Trump o Iranie

"To nieprawda. Nie zaoferowałem im NICZEGO!" - napisał Trump na swoim portalu społecznościowym.

"Artykuł Axios, podobnie jak większość innych, jest MISTYFIKACJĄ, wykorzystywaną wyłącznie w celu zaspokojenia ich obsesji na punkcie Trumpa. Powinni NATYCHMIAST wycofać tę fałszywą historię!" - dodał.

Trump o doniesieniach Axios Źródło zdjęcia: Truth Social

Stanowiska USA i Iranu

Mediatorzy z Pakistanu i Kataru ponownie próbują w tym tygodniu doprowadzić do porozumienia między USA i Iranem. Jednak - jak zauważa Axios - stanowiska stron w wielu kluczowych sprawach nadal bardzo się różnią. Iran chce, aby rozmowy koncentrowały się na cieśninie Ormuz i amerykańskiej blokadzie morskiej, podczas gdy administracja Trumpa domaga się, by Iran zgodził się na ustępstwa w kwestii programu nuklearnego.

W poniedziałek mediatorzy spotkali się ze stroną irańską. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi powiedział w Nowym Jorku, że Irańczycy omówili z katarskimi mediatorami propozycje, które zostaną przedstawione Stanom Zjednoczonym. Dodał, że Iran oczekuje, że za pośrednictwem Dohy otrzyma ostateczną odpowiedź Waszyngtonu.

Warunki Iranu

Aragczi oświadczył, że Iran poinformował USA oraz społeczność międzynarodową o warunkach postawionych przez najwyższego przywódcę Iranu w związku z ponownym otwarciem cieśniny Ormuz - podała agencja Reuters. Nie ujawnił jednak szczegółów tych warunków.

- Jeśli Amerykanie twierdzą, że dążą do porozumienia lub pokojowego rozwiązania, przedstawiliśmy takie rozwiązanie - powiedział Aragczi.

W poniedziałek Trump potwierdził w rozmowie z mediami, że negocjacje z Irańczykami trwają za pośrednictwem mediatorów. W sobotę prezydent odrzucił propozycję zawarcia w ciągu siedmiu dni rozejmu, złożoną przez Teheran.