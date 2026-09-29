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Ze świata

Ostra reakcja Trumpa. "Mistyfikacja"

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Donald Trump
Trump odrzucił propozycję Iranu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SAMUEL CORUM / POOL
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Donald Trump zdementował doniesienia o możliwych ustępstwach wobec Iranu. Prezydent USA podkreślił, że nie proponował Teheranowi żadnych korzyści gospodarczych w zamian za zmiany w programie nuklearnym.

Trump odniósł się do publikacji serwisu Axios. Portal przekazał, że amerykański prezydent jest gotów na złagodzenie sankcji i uwolnienie zamrożonych irańskich środków, jeśli ten kraj podejmie konkretne działania w sprawie swojego programu nuklearnego. Axios powołał się na źródła w amerykańskiej administracji.

Trump o Iranie

"To nieprawda. Nie zaoferowałem im NICZEGO!" - napisał Trump na swoim portalu społecznościowym.

"Artykuł Axios, podobnie jak większość innych, jest MISTYFIKACJĄ, wykorzystywaną wyłącznie w celu zaspokojenia ich obsesji na punkcie Trumpa. Powinni NATYCHMIAST wycofać tę fałszywą historię!" - dodał.

Trump o doniesieniach Axios
Trump o doniesieniach Axios
Źródło zdjęcia: Truth Social

Stanowiska USA i Iranu

Mediatorzy z Pakistanu i Kataru ponownie próbują w tym tygodniu doprowadzić do porozumienia między USA i Iranem. Jednak - jak zauważa Axios - stanowiska stron w wielu kluczowych sprawach nadal bardzo się różnią. Iran chce, aby rozmowy koncentrowały się na cieśninie Ormuz i amerykańskiej blokadzie morskiej, podczas gdy administracja Trumpa domaga się, by Iran zgodził się na ustępstwa w kwestii programu nuklearnego.

W poniedziałek mediatorzy spotkali się ze stroną irańską. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi powiedział w Nowym Jorku, że Irańczycy omówili z katarskimi mediatorami propozycje, które zostaną przedstawione Stanom Zjednoczonym. Dodał, że Iran oczekuje, że za pośrednictwem Dohy otrzyma ostateczną odpowiedź Waszyngtonu.

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Warunki Iranu

Aragczi oświadczył, że Iran poinformował USA oraz społeczność międzynarodową o warunkach postawionych przez najwyższego przywódcę Iranu w związku z ponownym otwarciem cieśniny Ormuz - podała agencja Reuters. Nie ujawnił jednak szczegółów tych warunków.

- Jeśli Amerykanie twierdzą, że dążą do porozumienia lub pokojowego rozwiązania, przedstawiliśmy takie rozwiązanie - powiedział Aragczi.

W poniedziałek Trump potwierdził w rozmowie z mediami, że negocjacje z Irańczykami trwają za pośrednictwem mediatorów. W sobotę prezydent odrzucił propozycję zawarcia w ciągu siedmiu dni rozejmu, złożoną przez Teheran.

Źródło: PAP
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Tagi:
Donald TrumpKonflikt na Bliskim WschodzieIranUSACieśnina Ormuz
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