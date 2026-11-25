Minister finansów Andrzej Domański o cenach gazu i paliw w Polsce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/REHAN KHAN

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Ceny ropy w środowy poranek ok. godz. 9.00:

baryłka ropy West Texas Intermediate była ok. 1,5 proc. na minusie i kosztowała nieco ponad 80 dolarów;

Brent na ICE spadała również o ok. 1,5 proc. i była na poziomie 87 dolarów za baryłkę.

Podatność rynku na "dalsze zakłócenia"

Analitycy informują, że eksport ropy naftowej z Zatoki Perskiej gwałtownie wzrósł w ciągu ostatnich miesięcy, a Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) przewiduje, że w tym kwartale rynek ropy wejdzie w nadwyżkę.

Jednak światowe zapasy ropy naftowej pozostają na bardzo niskim poziomie mimo poprawiającej się podaży, a to oznacza, że rynek ropy narażony jest nadal na zakłócenia.

"Rynek jest podatny na dalsze zakłócenia, a ceny ropy - na wzrosty" - napisali w rynkowej nocie analitycy ANZ Group Holdings Ltd.

Kolejne ataki w cieśninie Ormuz

Tymczasem w ostatnich tygodniach nasiliły się ataki na statki w cieśninie Ormuz, a władze irańskie niemal codziennie informują o kolejnych atakach, m.in. na tankowce.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) odnotowała od 1 marca do 23 listopada 141 potwierdzonych incydentów związanych z bezpieczeństwem żeglugi na wodach Bliskiego Wschodu, w tym 15 w listopadzie.

Teheran grozi zacieśnieniem kontroli nad cieśniną Ormuz do czasu spełnienia jego żądań wobec USA - podała agencja Tasmin, podkreślając, jak odległe pozostaje rozwiązanie trwającego prawie 9 miesięcy konfliktu na Bliskim Wschodzie.

- Rzeczywista sytuacja w regionie to raczej "wojna i nie wojna", z wybuchami aktów przemocy - ocenił Robert Yawger, dyrektor działu kontraktów terminowych na energię w Mizuho Securities USA LLC.

Jego zdaniem "w obecnym scenariuszu (...) nadwyżka podaży ropy na rynkach stanie się dominującym tematem w nadchodzących tygodniach".

Niewielki wzrost amerykańskich zapasów ropy

Tymczasem w USA zapasy ropy w ub. tygodniu wzrosły zaledwie o 100 tys. baryłek - wynika z danych branżowych Amerykańskiego Instytutu Paliw (API).

Zapasy ropy w hubie Cushing spadły zaś o 700 tys. baryłek - wyliczył API.

Bez zmian pozostają amerykańskie zapasy benzyny, a zapasy paliw destylowanych wzrosły w ub. tygodniu - wg danych API - o 1,6 mln baryłek.

Ropa WTI od początku tego roku zyskała 40,9 proc., a Brent zdrożała o 48,6 proc.