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"Nowy, przełomowy sojusz z Unią Europejską". Podano datę

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Mark Carney , Roberta Metsola, Ursula von der Leyen
Trump grozi UE cłami, jeśli przyjmie Kanadę na członka stowarzyszonego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/RONALD WITTEK
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Kanada i Unia Europejska tworzą nowy sojusz - ogłosił premier Mark Carney. Dodał, że porozumienie zostanie zainaugurowane na szczycie w Montrealu pod koniec października.

- Za trzy tygodnie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa będą w Montrealu. Kanada rozpocznie wtedy nowy, przełomowy sojusz z Unią Europejską - powiedział w czwartek premier Mark Carney podczas konferencji prasowej w Sherbrooke w Quebecu.

Kanada i Unia Europejska spotkają się na szczycie w Montrealu, który odbędzie się 29 i 30 października.

Carney odpowiada Muskowi

Premier odniósł się też do wpisów Elona Muska ze środy, w których miliarder poparł dążenia separatystów w kanadyjskich prowincjach Quebec i Alberta, a także secesję Saskatchewan.

- Kanadyjczycy mogą żyć swoim życiem w Quebecu i pozostałej części kraju, wolni od ingerencji obcych rządów i wielkich firm technologicznych, które myślą, że mogą nam mówić, co mamy robić - oświadczył Carney, cytowany przez agencję Canadian Press.

Podkreślił, że sojusz kraju z UE "stworzy ogromne możliwości dla Quebecu". - Tak budujemy silny Quebec w silnej Kanadzie - dodał.

Nowe partnerstwo

Szefowa Komisji Europejskiej zadeklarowała we wrześniu, podczas wizyty Carneya w Parlamencie Europejskim, że chce współpracować z premierem Kanady w sprawie otwarcia dla tego kraju drogi do uzyskania statusu pierwszego członka stowarzyszonego UE.

"To unikatowe podejście, które wypracujemy razem" - podsumowało wówczas rozmowę biuro prasowe kanadyjskiego premiera w komunikacie. Carney zaznaczył jednocześnie, że Kanada nie ubiega się o członkostwo we Wspólnocie.

Zakres porozumienia Kanady i UE

Pod koniec września portal Politico podał, że nowe partnerstwo Kanady i UE obejmie zarówno porozumienia w sprawie zniesienia barier w handlu cyfrowym, jak i wsparcie Ukrainy, inwestycje w walkę z pożarami lasów oraz przyspieszenie inwestycji w sektorze minerałów krytycznych. 

W cytowanej przez Politico wstępnej wersji komunikatu, który ma zostać wydany po szczycie, napisano, że "Kanada i UE, ze swoim (...) dostępem do handlu, wspólnymi wartościami i uzupełniającymi się mocnymi stronami gospodarki, mogą zbudować głębsze i bardziej zintegrowane relacje".

"Wyrównamy strategie i standardy, połączymy przemysły i skoncentrujemy się na ambicjach sektorów z najwyższą stopą zwrotu dla naszych narodów. Dotyczy to rozwoju niskoemisyjnych, stabilnych źródeł energii, których większość świata potrzebuje, od LNG do wodoru, energii słonecznej, wiatrowej i nuklearnej" - cytował portal.

Bliższe relacje Kanady i UE

Po objęciu urzędu prezydenta USA przez Donalda Trumpa na początku 2025 r. relacje Kanady z tym krajem zaczęły się pogarszać. Powodem były zarówno cła nakładane przez USA na kanadyjskie towary, jak i wypowiedzi Trumpa o Kanadzie jako "51. stanie" USA, grożenie krajowi aneksją i jego skargi na rzekomo złe traktowanie USA przez Kanadę.

W odpowiedzi rząd w Ottawie zaczął koncentrować się na zintensyfikowaniu współpracy z innymi partnerami. W szeroko komentowanym wystąpieniu na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos w styczniu Carney powiedział, że dawny porządek świata się załamuje, a mocarstwa wykorzystują gospodarczą integrację jako broń, ale mocarstwa średniej wielkości (middle powers) nie są bezsilne. 

Dyskusja na temat bliższych związków Kanady z UE zaczęła się w styczniu 2025 r., gdy brytyjski tygodnik "The Economist" opublikował analizę zatytułowaną "Dlaczego Kanada powinna dołączyć do Unii Europejskiej". W artykule wskazano na potrzeby UE dotyczące przestrzeni i surowców oraz potrzeby Kanady dotyczące pracowników. 

Kanadę i UE łączy już partnerstwo dotyczące kwestii obronnych. Kanada jako jedyny kraj spoza Wspólnoty uczestniczy w unijnym programie dozbrajania SAFE.

Źródło: PAP
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Tagi:
KanadaUnia Europejska
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