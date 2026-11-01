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Nowe przepisy. Dodatkowa opłata za przesyłkę

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
paczka
Pisarska: jako Unia Europejska ekonomicznie możemy zrobić bardzo dużo
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Państwa Unii Europejskiej zaczynają pobierać opłatę w wysokości dwóch euro za pozycję w zgłoszeniu celnym. Nowe przepisy obowiązują od 1 listopada 2026 roku. Wysokość opłaty manipulacyjnej ustaliła Komisja Europejska.

Nowa opłata manipulacyjna dotyczy przesyłek wysyłanych z państw trzecich do konsumentów w UE i została wprowadzona w związku z dynamicznym wzrostem handlu elektronicznego, aby wspierać finansowanie działań związanych z analizą ryzyka, kontrolą i obsługą celną tych przesyłek. Pobór będzie prowadził organ celny, w którym zostanie przyjęte zgłoszenie.

Opłaty od przesyłek spoza UE

Szef Krajowej Administracji Skarbowej i wiceminister finansów Marcin Łoboda tłumaczył, że opłata manipulacyjna będzie pobierana na podobnych zasadach, jak obecnie pobierane jest cło tymczasowe, czyli zryczałtowane, które dotyczy przesyłek o wartość poniżej 150 euro. Organy KAS będą pobierać tę opłatę od składających zgłoszenia celne.

Cło w wysokości 3 euro od pozycji w zgłoszeniu celnym zostało wprowadzone od początku lipca tego roku w miejsce wcześniej obowiązującego zwolnienia.

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Pieniądze

Liczba przesyłek spadła o połowę

KE informuje, że poziom obrotu e-commerce spadł znacznie od 1 lipca. Ze statystyk KE wynika, że przywóz przesyłek zawierających towary o wartości rzeczywistej do 150 euro w obrocie B2C (czyli od przedsiębiorcy do konsumenta) zmniejszył się o blisko 50 proc. w takich krajach, gdzie dotąd był największy - Holandii, Belgii.

W Polsce od lipca br. liczba zgłoszeń tych przesyłek zmniejszyła się o ok. 50 proc., a w odniesieniu do liczby pozycji towarowych na tych zgłoszeniach, to jest spadek nawet o ok. 75 proc. - przekazał szef KAS. Z danych KAS wynika, że w 2025 r. w Polsce dopuszczono do obrotu ponad 26 milionów przesyłek spoza Unii Europejskiej. Przesyłki te zawierały prawie 130 mln różnych kategorii towarów.

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Zmiany w zakupach internetowych

Łoboda przypomniał, że opłata manipulacyjna została wprowadzona przepisami nowego unijnego Kodeksu celnego i jest pierwszym operacyjnym etapem stosowania tej nowej regulacji. Nowy Kodeks celny wszedł w życie 20 września br., jednak większość jego przepisów zacznie być stosowana od 21 września 2027 r., a cała wynikająca z nowych przepisów reforma będzie wdrażana do 2034 r. - Z perspektywy konsumentów najważniejsze zmiany będą dotyczyć zakupów internetowych towarów spoza UE. Reforma przewiduje przeniesienie większej części obowiązków celnych na podmioty dokonujące sprzedaży na odległość, w tym sprzedawców oraz platformy sprzedażowe. Podmioty te będą odpowiedzialne za przekazywanie danych organom celnym, rozliczanie należności oraz zapewnienie zgodności towarów z wymogami UE - tłumaczył szef KAS. Od 1 lipca 2026 r. w całej Unii Europejskiej zmieniły się przepisy dotyczące przesyłek z towarami zakupionymi poza UE. Dotychczas przesyłki do wartości 150 euro były zwolnione z obowiązku oclenia, co zmieniło się z początkiem lipca. Opłata celna naliczana jest osobno dla każdego rodzaju towaru znajdującego się w przesyłce. Europejscy regulatorzy przekonywali, że rozwiązanie ma na celu większą kontrolę towarów przybywających do UE, ograniczenie zjawiska zaniżania wartości przesyłek.

Źródło: PAP
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Tagi:
Unia EuropejskaCło
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