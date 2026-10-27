Ze świata Milion dolarów za wyborcze donosy. Nowa propozycja Trumpa Oprac. Wiktor Knowski |

Bryc: to pokazuje, jak bardzo Trump traci cierpliwość Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: SAMUEL CORUM/PAP/EPA

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"Każdy, kto zgłosi oszustwo wyborcze w poprzednich lub nadchodzących wyborach środka kadencji w 2026 roku, otrzyma 1 000 000 dolarów po aresztowaniu i skazaniu osób, które dopuściły się oszustwa!" - napisał Trump we wpisie na swojej platformie społecznościowej Truth Social.

Wpis Donalda Trumpa o nagrodzie za zgłaszanie oszustw wyborczych Źródło zdjęcia: Truth Social

Prezydent nie podał żadnych dodatkowych szczegółów, choć powtórzył swoją zapowiedź w późniejszej rozmowie z dziennikarzami.

Nagrody za donosy w USA

W ubiegłym tygodniu Trump ogłosił też nagrody dla osób zgłaszających przypadki wyłudzeń świadczeń socjalnych i innych publicznych pieniędzy. Osoby te mają dostać 1 proc. prowizji wartości wyłudzenia, jeśli donosy okażą się prawdziwe.

Trump wielokrotnie twierdził - i robi to nadal - że wybory 2016 i 2020 r. były sfałszowane. Nie zdołał udowodnić żadnych ze swoich twierdzeń przed sądem. Mimo to nadal powtarza, że demokraci używają głosów oddawanych korespondencyjnie do fałszerstw.

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Prezydent przyznał też w minionym tygodniu, że polecił resortowi sprawiedliwości złożyć do sądu wniosek o zablokowanie uznania potencjalnych rezultatów wyborów o fotel senatora z Alaski, jeśli przegra je obecny senator Dan Sullivan. Prawnicy rządu zarzucili w pozwie, że wynik może nie odzwierciedlać woli wyborców z powodu kandydowania innego Dana Sullivana. Sąd Najwyższy Alaski dopuścił go do kandydowania, a obaj Sullivanowie uzyskali wystarczającą liczbę głosów w prawyborach, by znaleźć się na kartach wyborczych. Sam Trump uznał to za oszustwo i "korupcję".