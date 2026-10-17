Kreml chwali Trumpa. "Historyczny moment"
Doradca Putina odniósł się do uchylenia przez Trumpa stosowania niektórych sankcji przeciwko Rosji.
"Zawieszenie ustawy Grahama przez administrację Trumpa to ważny i prawdziwie historyczny moment" - napisał w mediach społecznościowych Dmitrijew.
Trump uchyla sankcje przeciw Rosji
Dzień wcześniej Trump uchylił stosowanie niektórych sankcji i ceł wobec Rosji, które wynikały z tzw. ustawy Lindseya Grahama, uchwalonej przez Kongres i podpisanej we wrześniu przez prezydenta USA. Trump powołał się przy tym na interes narodowy Stanów Zjednoczonych.
Ustawa nazwana imieniem zmarłego senatora Grahama skodyfikowała istniejące dotychczas sankcje przeciwko Rosji i zachęcała prezydenta USA do nałożenia kolejnych, m.in. na flotę cieni składającą się z przestarzałych statków, które Rosja używa do eksportu swojej ropy i gazu z obejściem zachodnich sankcji.
Rozwiązanie to pozwalało również na nałożenie 100-procentowych ceł na towary wwożone do USA z pięciu największych importerów rosyjskiej ropy i gazu. Co więcej, ustawa regulowała kwestię nakładania 500-procentowych ceł na towary sprowadzane do USA z samej Rosji.
Dokument rozszerzał też sankcje wobec Iranu.
Umowa USA-Rosja
Decyzja Trumpa zapadła tydzień po ogłoszeniu przez niego 9 października umowy z Rosją na dostawę 300 tys. ton rosyjskiego oleju napędowego na rynek USA i do innych krajów. Zakłada ona zwiększenie eksportu tego paliwa do 500 tys. ton w listopadzie oraz dwukrotnie większej ilości w kolejnych miesiącach.
Umowa ta oznacza zniesienie części sankcji na eksport rosyjskiego oleju napędowego i wywołała ostrą krytykę ze strony obu amerykańskich partii, Ukrainy oraz wszystkich członków UE podczas szczytu, który odbył się w tym tygodniu w Brukseli.