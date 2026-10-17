Kreml chwali Trumpa. "Historyczny moment"

Trump o zakłóceniach w działaniu Starlinków Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MIKHAIL METZEL / SPUTNIK / KREMLIN POOL

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Doradca Putina odniósł się do uchylenia przez Trumpa stosowania niektórych sankcji przeciwko Rosji.

"Zawieszenie ustawy Grahama przez administrację Trumpa to ważny i prawdziwie historyczny moment" - napisał w mediach społecznościowych Dmitrijew.

The US-Russia economic dialogue and peacemaking efforts will continue. 🕊️



Some thoughts on suspending some provisions of the Graham Act 👇 https://t.co/DG8V4ARUeu pic.twitter.com/lzjwdwFzxJ — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 17, 2026 Rozwiń

Trump uchyla sankcje przeciw Rosji

Dzień wcześniej Trump uchylił stosowanie niektórych sankcji i ceł wobec Rosji, które wynikały z tzw. ustawy Lindseya Grahama, uchwalonej przez Kongres i podpisanej we wrześniu przez prezydenta USA. Trump powołał się przy tym na interes narodowy Stanów Zjednoczonych.

Ustawa nazwana imieniem zmarłego senatora Grahama skodyfikowała istniejące dotychczas sankcje przeciwko Rosji i zachęcała prezydenta USA do nałożenia kolejnych, m.in. na flotę cieni składającą się z przestarzałych statków, które Rosja używa do eksportu swojej ropy i gazu z obejściem zachodnich sankcji.

Rozwiązanie to pozwalało również na nałożenie 100-procentowych ceł na towary wwożone do USA z pięciu największych importerów rosyjskiej ropy i gazu. Co więcej, ustawa regulowała kwestię nakładania 500-procentowych ceł na towary sprowadzane do USA z samej Rosji.

Dokument rozszerzał też sankcje wobec Iranu.

Umowa USA-Rosja

Decyzja Trumpa zapadła tydzień po ogłoszeniu przez niego 9 października umowy z Rosją na dostawę 300 tys. ton rosyjskiego oleju napędowego na rynek USA i do innych krajów. Zakłada ona zwiększenie eksportu tego paliwa do 500 tys. ton w listopadzie oraz dwukrotnie większej ilości w kolejnych miesiącach.

Umowa ta oznacza zniesienie części sankcji na eksport rosyjskiego oleju napędowego i wywołała ostrą krytykę ze strony obu amerykańskich partii, Ukrainy oraz wszystkich członków UE podczas szczytu, który odbył się w tym tygodniu w Brukseli.