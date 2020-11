Jest umowa na dostawę do 300 milionów dawek szczepionki na COVID-19

Komisja Europejska zawarła umowę z amerykańskim koncernem Pfizer i niemiecką firmą biotechnologiczną BioNTech SE na dostawy do 300 milionów dawek potencjalnej szczepionki przeciw COVID-19 - podała agencja Reutera. To czwarta tego typu umowa podpisana przez Brukselę.

- Bezpieczna i skuteczna szczepionka to jedyna trwała strategia wyjścia z pandemii (...). Dzisiejsze porozumienie wynika z zachęcających pierwszych sygnałów, płynących z wyników badań klinicznych i jest kolejnym dowodem naszego zaangażowania, by w dziedzinie zdrowia było więcej Europy - podkreśliła unijna komisarz ds. zdrowia Stela Kiriakidu.

Amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował w poniedziałek, że rozwijany przez niego projekt szczepionki na COVID-19 ma ponad 90 procent skuteczności. Firma ogłosiła, że w 2021 roku może wyprodukować do 1,3 miliarda dawek substancji. Projekt szczepionki jest rozwijany we współpracy z niemiecką firmą biotechnologiczną BioNTech SE.

"Sprawiedliwe" rozdzielanie między krajami

"Kupimy maksymalną liczbę dawek"

Premier Mateusz Morawiecki poinformował we wtorek, że rozmawiał z przedstawicielami firmy Pfizer , odpowiedzialnej za produkcję szczepionki przeciwko COVID-19.

"Kupimy w najszybszym możliwym terminie maksymalną liczbę dawek szczepionki, oczywiście w relacji do liczby naszej ludności. W pierwszej kolejności chcemy zaszczepić naszych wspaniałych medyków, służby mundurowe i osoby starsze. A wkrótce potem - mam nadzieję - wracamy do normalności" - przekonywał.

"Nie sądzę, byśmy szli w kierunku obowiązkowego szczepienia"

Na wtorkowej konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski , pytany o szczepionkę, odparł, że "pewne decyzje są przed nami". - Wiemy, że jest kilku producentów, w tym jeden, który wczoraj ogłaszał już sukces. (Producenci - red.) przechodzą kolejne fazy badań klinicznych, one są już rzeczywiście bardzo zaawansowane. Można powiedzieć, że już spełniają kryteria warunkowego dopuszczenia do rynku - mówił.

Niedzielski zwrócił uwagę, że resort nie zna jeszcze "szczegółów technicznych dotyczących chociażby ceny i innych ustaleń, jak będzie wyglądał łańcuch dostaw". - W tej chwili w Ministerstwie Zdrowia powstał zespół, który ma przygotować cały model systemu dystrybucji tych szczepionek, który będzie chciał wykorzystać sieć drive thru, która jest w Polsce, między innymi pod kątem wykonywania szczepień - wyjaśnił.

- Jeżeli chodzi o dostępność, to rząd Polski zrobi wszystko, żeby ta szczepionka była jak najbardziej dostępna. Nie sądzę, byśmy szli w kierunku obowiązkowego szczepienia. Na pewno będziemy chcieli, żeby ta szczepionka była dostępna w sensie finansowym, aby koszt jej zakupu, albo warunki refundacji były jak najbardziej korzystne i zachęcały do zakupu - powiedział.

Umowy Brukseli z innymi firmami

Po rozpoczęciu pierwszej fali pandemii, gdy państwa członkowskie zamknęły swoje granice, unijni urzędnicy zdecydowali, że Komisja Europejska zaangażuje unijne środki finansowe i zasoby dla znalezienia szczepionki. Choć nie było pewne, kiedy uda się ją wprowadzić do komercyjnej sprzedaży i czy okaże się skuteczna, Komisja postanowiła nawiązać kontakty z szeregiem firm farmaceutycznych.

Bruksela przekonywała, że nie można stawiać na jedną firmę, a rozmawiać z wieloma, bo nie wiadomo, która ma największą szansę na znalezienia odpowiedniego antygenu, który zagwarantuje odporność organizmu na COVID-19. KE uważała również, że wstępne kontrakty zabezpieczą UE przed niezdrową rywalizacją o dostęp do przyszłych szczepionek. Rozmowy zaowocowały jak dotąd trzema wstępnymi kontraktami podpisanym przez KE z firmami farmaceutycznymi: Johnson & Johnson, AstraZeneca i z Sanofi-GSK.

Wszystkie one przewidują, że gdy badania dowiodą, że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna, państwa członkowskie będą mogły ją kupić. Dostęp do dawek ma być proporcjonalny do wielkości populacji poszczególnych krajów unijnych.