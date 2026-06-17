Jednoznaczny apel G7. Ochrona dzieci i młodzieży ma być priorytetem
"Wzywamy wszystkie rządy, dostawców usług cyfrowych, władze publiczne (...) do uznania za priorytet ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci i młodzieży, ich prywatności i bezpieczeństwa online" - głosi deklaracja państw G7.
Apel do dostawców usług cyfrowych
Kraje G7 wezwały dostawców usług cyfrowych, by "rozwijali i stosowali technologie i systemy zapewniające użytkowanie bezpieczne i dostosowane do wieku", w tym poprzez skuteczne mechanizmy sprawdzające odpowiedni wiek, przy jednoczesnym respektowaniu prywatności użytkowników i stosowaniu przepisów każdego z krajów.
"Będziemy pracować nad zapewnieniem bezpiecznego i odpowiedniego do wieku korzystania (z internetu - red.) dla dzieci i młodzieży, poprzez wszelkie odpowiednie narzędzia" - zapewniły państwa G7.
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W oświadczeniu podkreślono, że narzędzia konwersacyjnej sztucznej inteligencji "oferują ważne możliwości na rzecz innowacji, edukacji i rozwoju". Państwa G7 uznają jednak, że istnieje ryzyko związane z używaniem tych systemów przez dzieci i młodzież, osłabiające ich dobrostan i bezpieczeństwo.
"Ważne jest, by dostawcy rozwijali i stosowali domyślne zabezpieczenia dla dzieci i młodzieży, w tym narzędzia kontroli rodzicielskiej i rozwiązania związane z potwierdzeniem wieku, tak aby uczynić narzędzia konwersacyjnej AI bezpieczniejszymi dla dziećmi i młodzieży" - głosi deklaracja.
Poparły ją zaproszone na szczyt kraje partnerskie: Brazylia, Egipt, Indie, Kenia i Korea Południowa.
Francja, która jest gospodarzem szczytu G7 opowiada się za ograniczeniami wiekowymi dotyczącymi platform społecznościowych. Parlament rozpatruje obecnie projekt ustawy przewidujący zakaz używania sieci społecznościowych przez dzieci w wieku poniżej 15 lat.