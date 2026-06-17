Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Jednoznaczny apel G7. Ochrona dzieci i młodzieży ma być priorytetem

|
Emmanuel Macron
Donald Trump wywołał śmiech podczas szczytu G7
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/YOAN VALAT
Przywódcy państw G7 w trakcie szczytu w Evian-les-Bains wezwali władze państw i dostawców usług cyfrowych do uznania za priorytet ochronę dzieci i młodzieży w sieci. W oświadczeniu przyjętym ostatniego dnia spotkań zwrócono szczególną uwagę na kwestie zdrowia, prywatności i bezpieczeństwa.

"Wzywamy wszystkie rządy, dostawców usług cyfrowych, władze publiczne (...) do uznania za priorytet ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci i młodzieży, ich prywatności i bezpieczeństwa online" - głosi deklaracja państw G7.

Apel do dostawców usług cyfrowych

Kraje G7 wezwały dostawców usług cyfrowych, by "rozwijali i stosowali technologie i systemy zapewniające użytkowanie bezpieczne i dostosowane do wieku", w tym poprzez skuteczne mechanizmy sprawdzające odpowiedni wiek, przy jednoczesnym respektowaniu prywatności użytkowników i stosowaniu przepisów każdego z krajów.

"Będziemy pracować nad zapewnieniem bezpiecznego i odpowiedniego do wieku korzystania (z internetu - red.) dla dzieci i młodzieży, poprzez wszelkie odpowiednie narzędzia" - zapewniły państwa G7.

>>> "Ja jestem szefem". Trump rozbawił przywódców na szczycie G7

W oświadczeniu podkreślono, że narzędzia konwersacyjnej sztucznej inteligencji "oferują ważne możliwości na rzecz innowacji, edukacji i rozwoju". Państwa G7 uznają jednak, że istnieje ryzyko związane z używaniem tych systemów przez dzieci i młodzież, osłabiające ich dobrostan i bezpieczeństwo.

"Ważne jest, by dostawcy rozwijali i stosowali domyślne zabezpieczenia dla dzieci i młodzieży, w tym narzędzia kontroli rodzicielskiej i rozwiązania związane z potwierdzeniem wieku, tak aby uczynić narzędzia konwersacyjnej AI bezpieczniejszymi dla dziećmi i młodzieży" - głosi deklaracja.

Poparły ją zaproszone na szczyt kraje partnerskie: Brazylia, Egipt, Indie, Kenia i Korea Południowa.

Francja, która jest gospodarzem szczytu G7 opowiada się za ograniczeniami wiekowymi dotyczącymi platform społecznościowych. Parlament rozpatruje obecnie projekt ustawy przewidujący zakaz używania sieci społecznościowych przez dzieci w wieku poniżej 15 lat.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
6 min
pc
Wydanie z 17.06.2026
TVN24
59 min
Dawid Kacprzyk
Lekarz milioner i politycy bez kolejki? "Jeśli to prawda, to to gigantyczna afera"
TVN24
Dawid Kacprzyk jest radnym
Zadzwonił i "osobiście kazał mu rzucić legitymacją partyjną"
Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiJustyna Sochacka
Udostępnij:
Tagi:
G7MłodzieżBig techMedia społecznościowe
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
GPW giełda papierów wartościowych warszawa
Pierwsza taka sesja w historii polskiej giełdy. Rekordowy wynik WIG
Z kraju
komputer bitcoin krypto
Wyścig z czasem. "Całkowite wykluczenie Polski"
Łukasz Figielski
traktor rolnictwo pole shutterstock_2433630571
Ogromne pieniądze z UE dla polskich rolników
Z kraju
Sam Altman i Donald Trump
G7 bierze sztuczną inteligencję pod lupę. Zapowiada program "zaufanych partnerów"
Tech
Jeff Bezos
Założyciel Amazona ostrzega przed nowym problemem. Wywoła go AI
Tech
Ceny paliw
Ile zapłacą firmy za podatek od nadzwyczajnych zysków?
Z kraju
Google
Koniec tajemnicy Google. Nadchodzą zmiany
Tech
ludzie ulica przejscie warszawa
Ponad połowa pensji na mieszkanie. Młodzi Polacy muszą wybierać
Nieruchomości
ZUS
"ZUS może zostać sparaliżowany". Pracownicy odeszli od biurek
Z kraju
Ursula von der Leyen
Tracą na rosyjskich blokadach. Unia ma im pomóc
Ze świata
Volkswagen flaga
Volkswagen pod presją. Kierownictwo alarmuje, fabryka ogranicza produkcję
Moto
TANKOWANIE paliwo stacja
Ceny paliw w czwartek. Tyle zapłacimy na stacjach
Moto
giełda notowania
SpaceX wyprzedza Amazon. Akcje spółki mocno w górę
Rynki
LNG tankowiec shutterstock_2551532915_1
Ściągają puste tankowce przed otwarciem cieśniny Ormuz
Ze świata
shutterstock_2262727791
Kryptowalutowy gigant pod ścianą. Binance czeka na decyzję w UE
Rynki
G7
Szczyt G7: liderzy zgodni w sprawie Ukrainy. Zwiększą nacisk na Rosję
Ze świata
pap_20090522_0L8
Efekt porozumienia USA-Iran. "Rynek ropy cofnął się"
Ze świata
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Jest zwycięzca w Lotto Plus. Tyle dostanie
paliwo benzyna tankowanie shutterstock_2770567921
Ceny paliw w środę. Tyle zapłacimy za tankowanie
Moto
shutterstock_2239909941
Coraz więcej do wygrania w Eurojackpot
shutterstock_2787853469
Podatnik miał nie zapłacić. Media: dokumenty mówią co innego
Ze świata
ropa naftowa
Najmniejsze rezerwy od czasów Reagana. Skutki wojny
Ze świata
shutterstock_2142033739
Resort ostrzega. "Kolejna fala oszustw phishingowych"
Z kraju
Donald Trump
Trump o powrocie sankcji: wkrótce będziemy w stanie to zrobić
Ze świata
Hawana, Kuba
"Katastrofalny" spadek turystyki. Ruch zmniejszył się o blisko 60 procent
Turystyka
Elon Musk
Elon Musk rzuca wyzwanie OpenAI. SpaceX przejmuje Cursor
Tech
stacja benzynowa tantnieft shutterstock_447292276_1
Kolejny koncern w Rosji drastycznie ogranicza sprzedaż paliw
Ze świata
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
Ekspert o nowym programie rządu. "Naprawdę to zmieni rynek"
auta elektryczne
Wielka inwestycja w Jaworznie. Pierwszy polski elektryk ma powstać w 2029 roku
Z kraju
Adam Szłapka
Rząd przyjmuje projekt ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica