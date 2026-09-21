Ze świata Dwa statki na kursie kolizyjnym. Dramatyczne nagranie Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Dwa statki na tym samym torze. Dramatycznie nagranie Źródło wideo: Reuters

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Do zdarzenia doszło w czwartek rano u wybrzeży Singapuru. Jak podał portal The Maritime Executive, powołując się na dane dotyczące ruchu statków, mierzący 229 metrów First Margaux zderzył się z 49-metrową jednostką rybacką.

Kolizja statków

Oba statki opuściły kotwicowisko niemal w tym samym czasie, a następnie skierowały się na zachód. Poruszały się tym samym pasem systemu rozgraniczenia ruchu, którego zadaniem jest uporządkowanie żeglugi oraz ograniczenie ryzyka kolizji na zatłoczonych akwenach.

Dane nawigacyjne wskazują, że kursy jednostek od początku były zbieżne. Masowiec dogonił statek rybacki i uderzył w jego burtę.

Dwa wielkie statki na tym samym torze

Moment kolizji na nagraniu

Zdarzenie zostało zarejestrowane z pokładu chińskiego statku rybackiego. Nagranie pokazuje chwile poprzedzające kolizję oraz moment, w którym mniejsza jednostka gwałtownie przechyla się pod naporem wielokrotnie większego masowca.

Materiał urywa się krótko po uderzeniu. Na dostępnych ujęciach nie widać, jakie uszkodzenia odniosły oba statki.

Reuters poinformował, że niezależnie zweryfikował autentyczność materiału. Tożsamość masowca potwierdzono na podstawie jego cech konstrukcyjnych, elementów pokładu oraz nazwy widocznej na burcie. Szczegóły te porównano z archiwalnymi fotografiami jednostki.

Zgodność miejsca i czasu zdarzenia potwierdzono również na podstawie danych pochodzących z systemów monitorowania ruchu morskiego.

Two videos appear to show the moment a cargo ship crashes into a fishing vessel, with dramatic footage capturing the impact near Singapore. More details: https://t.co/zf72Tjoyej pic.twitter.com/rycdD9QpNY — BBC News (World) (@BBCWorld) September 21, 2026 Rozwiń

Brak informacji o poszkodowanych

W niedzielę, 20 września, Panamski Urząd Morski wydał oświadczenie, w którym potwierdził udział masowca First Margaux w kolizji z chińskim statkiem rybackim.

Po zdarzeniu Luqing Yuanyu 108 nadal nadawał sygnał w systemie automatycznej identyfikacji statków AIS. W niedzielę jednostka pozostawała widoczna w systemach śledzenia, co wskazuje, że przetrwała kolizję i dotarła do pobliskiego nabrzeża.

Nie zgłoszono ofiar śmiertelnych ani osób rannych.

Masowiec kontynuował rejs

Po kolizji First Margaux przez około dwóch godzin kontynuował rejs na zachód, utrzymując prędkość około 10 węzłów. Następnie jednostka zatrzymała się, zawróciła i stanęła na kotwicy.

Nie podano dotychczas, dlaczego załogi obu statków nie zdołały uniknąć zderzenia. Okoliczności wypadku będą wyjaśniane przez właściwe służby.

First Margaux to 229-metrowy masowiec o nośności 80 tys. ton. Statek należy do japońskiego armatora, jest zarządzany przez chińską firmę i pływa pod banderą Panamy. Jednostka ma trzy lata. Jak wynika z dostępnych informacji, podczas jej dotychczasowych inspekcji nie stwierdzono nieprawidłowości.