Drastyczna reakcja władz. Godzina policyjna

Piotr Czarzasty o protestach we Francji. "Od lat nie wydarzyły się takie sceny" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MOHAMMED BADRA

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Les Halles ("Hale" - kiedyś znajdowało się tu targowisko) to kwartał w 1. dzielnicy Paryża. Mieści się tam centrum handlowe i duży węzeł komunikacyjny Chatelet-Les Halles - łączący kilka stacji metra i kolei podmiejskiej RER.

Plac Republiki jest częstym miejscem demonstracji, a w sobotę odbył się na nim wielotysięczny wiec. Okoliczne ulice stały się celem wandali, którzy systematycznie niszczyli i plądrowali sklepy i punkty usługowe.

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Protesty we Francji

Prefektura policji poinformowała ponadto, że w niektórych miejscach Paryża obowiązywał będzie zakaz demonstracji, od godz. 20 w poniedziałek do godz. 6 rano we wtorek.

Zamieszki we Francji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/MOHAMMED BADRA

Poza Paryżem godzinę policyjną od wieczora w poniedziałek do 6 rano we wtorek ogłoszono w czterech gminach departamentu Nord, w tym w Lille. BFMTV podała, że takie same ograniczenia wprowadzono w centralnej dzielnicy Lyonu - Presqu'ile, od godz. 21 do godz. 6 rano.

Zniszczenia w wyniku protestów

Wcześniej w poniedziałek mer centralnego rejonu Paris-Centre Ariel Weil powiedział, że już w niedzielę zaproponował godzinę policyjną w tym rejonie, dotkniętym aktami wandalizmu i grabieży w miniony weekend. Weil tłumaczył, że do takich zniszczeń nie doszło nawet w szczytowym momencie protestów "żółtych kamizelek" (ruch protestu z lat 2018-19). Weil dopuścił także zwrócenie się do armii o pomoc w utrzymaniu porządku.

Paris-Centre to jednostka administracyjna obejmująca cztery dzielnice (o numerach od 1. do 4.) w ścisłym centrum Paryża, a więc także rejon Hal. Plac Republiki mieści się na granicy 3. dzielnicy.

W sobotę demonstracje w całej Francji zwołane w proteście przeciwko rosnącym kosztom życia przerodziły się w zamieszki. Ich sprawcy atakowali budynki publiczne, plądrowali sklepy i punkty handlowe. Do starć z policją i prób grabieży doszło również w niedzielę w Paryżu i Marsylii; oddziały policji nie wszędzie zdołały powstrzymać te ataki.