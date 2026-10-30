Ze świata Departament Stanu zdecydował w sprawie rakiet dla Ukrainy Oprac. Alicja Skiba |

Donald Trump szaleje na kampanijnym szlaku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: `bundeswehr/Nurgün Ekmekcibasi

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Ukraina sfinansuje ten zakup darowiznami z Kanady, Niemiec i Norwegii w ramach programu JUMPSTART oraz ze środków krajowych, finansowanych z unijnej pożyczki na wsparcie Ukrainy. Sprzedaż nie jest finansowana ze środków amerykańskich.

Wykonawcą transakcji jest firma Lockheed Martin.

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Apele Ukrainy do Waszyngtonu

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował na początku tego tygodnia, że Ukraina czekała prawie miesiąc na zatwierdzenie przez USA dostaw kluczowych pocisków. W tym samym czasie Rosja przeprowadzała coraz bardziej nasilone ataki na infrastrukturę energetyczną i cywilną.

Ukraiński przywódca wielokrotnie apelował do Waszyngtonu o przyspieszenie dostaw broni przed nadejściem zimy. Stany Zjednoczone dostarczają pociski zakupione przez państwa zrzeszone w NATO w ramach programu PURL, czyli Priorytetowej Listy Potrzeb dla Ukrainy.