Departament Stanu zdecydował w sprawie rakiet dla Ukrainy
Ukraina sfinansuje ten zakup darowiznami z Kanady, Niemiec i Norwegii w ramach programu JUMPSTART oraz ze środków krajowych, finansowanych z unijnej pożyczki na wsparcie Ukrainy. Sprzedaż nie jest finansowana ze środków amerykańskich.
Wykonawcą transakcji jest firma Lockheed Martin.
Apele Ukrainy do Waszyngtonu
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował na początku tego tygodnia, że Ukraina czekała prawie miesiąc na zatwierdzenie przez USA dostaw kluczowych pocisków. W tym samym czasie Rosja przeprowadzała coraz bardziej nasilone ataki na infrastrukturę energetyczną i cywilną.
Ukraiński przywódca wielokrotnie apelował do Waszyngtonu o przyspieszenie dostaw broni przed nadejściem zimy. Stany Zjednoczone dostarczają pociski zakupione przez państwa zrzeszone w NATO w ramach programu PURL, czyli Priorytetowej Listy Potrzeb dla Ukrainy.