Córka Orbana wyprzedaje majątek
Pod koniec sierpnia 2025 roku córka Orbana przeprowadziła się do USA wraz z mężem Istvanem Tiborczem i dziećmi. We wrześniu parę zauważono jednak w londyńskiej dzielnicy Covent Garden. Według kilku źródeł rodzina rzeczywiście przeniosła się do Londynu - poinformował VSquare.
Córka Orbana wyprzedaje majątek
Jedno ze źródeł przekazało portalowi, że w obliczu słabnącej pozycji prezydenta USA Donalda Trumpa, sojusznika Viktora Orbana, para uznała Amerykę za miejsce, w którym nie czują się już wystarczająco bezpiecznie i zapisała dzieci do prywatnych szkół w Wielkiej Brytanii.
Bliskość Londynu względem Węgier ułatwia parze również zarządzanie jej majątkiem na Węgrzech, który - jak podały źródła - córka Orbana i jej mąż próbują obecnie wyprzedać. "Wszystko jest na sprzedaż. Starają się zostawić na Węgrzech jak najmniej aktywów" - przekazała osoba znająca małżeństwo osobiście.
VSquare przypomniał, że "imperium biznesowe pary rozkwitło dzięki kontraktom rządowym oraz możliwościom wspieranym przez państwo przez 16 lat rządów Viktora Orbana".
Obawy elit Orbana
Portal zauważył również, że w związku z tym, że węgierskie organy ścigania badają przestępstwa popełnione przez osoby powiązane z byłym rządem, wielu dawniej wpływowych biznesmenów i osób powiązanych z polityką przechodzi na amerykańskie numery telefonów.
Przedsiębiorcy - podkreślił portal - obawiają się "izraelskiego oprogramowania szpiegowskiego Pegasus, które [za rządów Orbana - red.] było na Węgrzech wykorzystywane przeciwko dziennikarzom, aktywistom i innym osobom niewygodnym dla władzy". Portal ustalił też, że "firma NSO Group, twórca Pegasusa, zabroniła swoim klientom infekowania telefonów z amerykańskimi numerami".
VSquare poinformował jednak, powołując się na źródła w węgierskich służbach bezpieczeństwa, że władze w Budapeszcie nie mają już umowy na korzystanie z Pegasusa.