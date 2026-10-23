Maciej Warsiński: Viktor Orban zapowiedział, że udaje się w dłuższą podróż do Stanów Zjednoczonych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ROBERT HEGEDUS

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Pod koniec sierpnia 2025 roku córka Orbana przeprowadziła się do USA wraz z mężem Istvanem Tiborczem i dziećmi. We wrześniu parę zauważono jednak w londyńskiej dzielnicy Covent Garden. Według kilku źródeł rodzina rzeczywiście przeniosła się do Londynu - poinformował VSquare.

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Córka Orbana wyprzedaje majątek

Jedno ze źródeł przekazało portalowi, że w obliczu słabnącej pozycji prezydenta USA Donalda Trumpa, sojusznika Viktora Orbana, para uznała Amerykę za miejsce, w którym nie czują się już wystarczająco bezpiecznie i zapisała dzieci do prywatnych szkół w Wielkiej Brytanii.

Bliskość Londynu względem Węgier ułatwia parze również zarządzanie jej majątkiem na Węgrzech, który - jak podały źródła - córka Orbana i jej mąż próbują obecnie wyprzedać. "Wszystko jest na sprzedaż. Starają się zostawić na Węgrzech jak najmniej aktywów" - przekazała osoba znająca małżeństwo osobiście.

VSquare przypomniał, że "imperium biznesowe pary rozkwitło dzięki kontraktom rządowym oraz możliwościom wspieranym przez państwo przez 16 lat rządów Viktora Orbana".

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Obawy elit Orbana

Portal zauważył również, że w związku z tym, że węgierskie organy ścigania badają przestępstwa popełnione przez osoby powiązane z byłym rządem, wielu dawniej wpływowych biznesmenów i osób powiązanych z polityką przechodzi na amerykańskie numery telefonów.

Przedsiębiorcy - podkreślił portal - obawiają się "izraelskiego oprogramowania szpiegowskiego Pegasus, które [za rządów Orbana - red.] było na Węgrzech wykorzystywane przeciwko dziennikarzom, aktywistom i innym osobom niewygodnym dla władzy". Portal ustalił też, że "firma NSO Group, twórca Pegasusa, zabroniła swoim klientom infekowania telefonów z amerykańskimi numerami".

VSquare poinformował jednak, powołując się na źródła w węgierskich służbach bezpieczeństwa, że władze w Budapeszcie nie mają już umowy na korzystanie z Pegasusa.