Były prezes banku centralnego zatrzymany

Spotkanie Magyara z Macronem Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PETER KOMKA /EPA/PAP

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Według serwisu Matolcsy został doprowadzony przez funkcjonariuszy do siedziby Centralnej Prokuratury Śledczej (KNYF). W związku ze sprawą zatrzymano również kilka innych osób.

Prezes za czasów Orbana

- Mój klient jest podejrzany o popełnienie oszustwa gospodarczego, które spowodowało znaczną stratę finansową, oraz o posłużenie się fałszywym dokumentem prywatnym - przekazał portalowi Pal Batki, pełnomocnik byłego prezesa banku.

Matolcsy stał na czele węgierskiego banku centralnego od 2013 do 2025 r. - w czasie rządów byłego premiera Viktora Orbana.

Gyorgy Matolcsy Źródło zdjęcia: PETER KOMKA /EPA/PAP

30 tysięcy stron dokumentów

Kierownictwo Narodowego Banku Węgier złożyło we wrześniu zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa niegospodarności, zaniedbań, oszustw oraz nadużycia uprawnień dotyczących pięciu nieruchomości należących do banku.

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Niedługo potem obecny prezes banku centralnego Mihaly Varga poinformował, że przekazał komisji śledczej 30 tys. stron dokumentów.

Matolcsy, ekonomista i polityk partii Fidesz, zanim objął stanowisko prezesa banku centralnego, dwukrotnie sprawował funkcję ministra gospodarki w rządach Orbana.