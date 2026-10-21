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Ze świata

Były prezes banku centralnego zatrzymany

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Gyorgy Matolcsy
Spotkanie Magyara z Macronem
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PETER KOMKA /EPA/PAP
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Były prezes węgierskiego banku centralnego Gyorgy Matolcsy został zatrzymany. Jest podejrzany o oszustwo gospodarcze oraz posłużenie się fałszywym dokumentem - przekazał portal Telex.

Według serwisu Matolcsy został doprowadzony przez funkcjonariuszy do siedziby Centralnej Prokuratury Śledczej (KNYF). W związku ze sprawą zatrzymano również kilka innych osób.

Prezes za czasów Orbana

- Mój klient jest podejrzany o popełnienie oszustwa gospodarczego, które spowodowało znaczną stratę finansową, oraz o posłużenie się fałszywym dokumentem prywatnym - przekazał portalowi Pal Batki, pełnomocnik byłego prezesa banku.

Matolcsy stał na czele węgierskiego banku centralnego od 2013 do 2025 r. - w czasie rządów byłego premiera Viktora Orbana.

Gyorgy Matolcsy
Gyorgy Matolcsy
Źródło zdjęcia: PETER KOMKA /EPA/PAP

30 tysięcy stron dokumentów

Kierownictwo Narodowego Banku Węgier złożyło we wrześniu zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa niegospodarności, zaniedbań, oszustw oraz nadużycia uprawnień dotyczących pięciu nieruchomości należących do banku.

Niedługo potem obecny prezes banku centralnego Mihaly Varga poinformował, że przekazał komisji śledczej 30 tys. stron dokumentów.

Matolcsy, ekonomista i polityk partii Fidesz, zanim objął stanowisko prezesa banku centralnego, dwukrotnie sprawował funkcję ministra gospodarki w rządach Orbana.

Źródło: PAP
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Tagi:
Węgry
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