Były prezes banku centralnego zatrzymany
Według serwisu Matolcsy został doprowadzony przez funkcjonariuszy do siedziby Centralnej Prokuratury Śledczej (KNYF). W związku ze sprawą zatrzymano również kilka innych osób.
Prezes za czasów Orbana
- Mój klient jest podejrzany o popełnienie oszustwa gospodarczego, które spowodowało znaczną stratę finansową, oraz o posłużenie się fałszywym dokumentem prywatnym - przekazał portalowi Pal Batki, pełnomocnik byłego prezesa banku.
Matolcsy stał na czele węgierskiego banku centralnego od 2013 do 2025 r. - w czasie rządów byłego premiera Viktora Orbana.
30 tysięcy stron dokumentów
Kierownictwo Narodowego Banku Węgier złożyło we wrześniu zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa niegospodarności, zaniedbań, oszustw oraz nadużycia uprawnień dotyczących pięciu nieruchomości należących do banku.
Niedługo potem obecny prezes banku centralnego Mihaly Varga poinformował, że przekazał komisji śledczej 30 tys. stron dokumentów.
Matolcsy, ekonomista i polityk partii Fidesz, zanim objął stanowisko prezesa banku centralnego, dwukrotnie sprawował funkcję ministra gospodarki w rządach Orbana.