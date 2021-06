Blisko przełomowego porozumienia w sprawie podatku od gigantów technologicznych

Porozumienie może "zmienić świat"

Globalny podatek

Główne gospodarki dążą do zniechęcenia międzynarodowych korporacji do przenoszenia zysków – i dochodów podatkowych – do krajów o niskich podatkach, niezależnie od tego, gdzie dokonywana jest ich sprzedaż. Coraz częściej dochody ze źródeł niematerialnych, takich jak patenty na leki, oprogramowanie i tantiemy od własności intelektualnej, migrują do tych jurysdykcji, co pozwala firmom uniknąć płacenia wyższych podatków w swoich tradycyjnych krajach pochodzenia.