Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Ceny paliw w weekend. Nowe stawki
Ceny paliw w weekend. Nowe stawki
Ze świata

Ataki paraliżują rosyjskiego giganta. Traci miliardy

|
rosneft tuapse - Vladfotograf shutterstock_2036508284
Urszula Cieślak o umowie na linii USA-Rosja ws. eksportu diesla
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Vladfotograf/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Ukraińskie drony i zachodnie sankcje coraz mocniej uderzają w Rosnieft - utrudniają pracę rafinerii i rozwój nowych złóż. Rosyjski koncern mierzy się ze spadkiem zysków, rosnącym zadłużeniem i opóźnieniem wielkiego projektu Vostok Oil - podała agencja Bloomberg.

Od początku 2026 r. ukraińskie drony zaatakowały rosyjskie rafinerie co najmniej 114 razy, ponad dwukrotnie częściej niż w analogicznym okresie 2025 roku. Uderzenia doprowadziły do ograniczenia przerobu ropy, niedoborów paliw i wprowadzenia przez Moskwę ograniczeń eksportowych benzyny, oleju napędowego i paliwa lotniczego - poinformował Bloomberg.

Ataki Ukrainy, trafiona rafineria i centrum logistyczne. Rosja o ofiarach
Dowiedz się więcej:

Ataki Ukrainy, trafiona rafineria i centrum logistyczne. Rosja o ofiarach

TVN24

Paraliż Rosnieftu

Według agencji Rosnieft, który jest największym rosyjskim koncernem przetwórstwa ropy, jest szczególnie narażony na skutki ataków. Firma zarządza 12 rafineriami, które odpowiadają za około jedną trzecią rosyjskich mocy przerobowych.

"Rafineria w Riazaniu, dostarczająca paliwa do Moskwy i okolic, od pierwszego ataku w maju pozostawała nieczynna przez ponad połowę czasu, a zakład w Tuapse nad Morzem Czarnym nie pracuje od kwietnia" - podał Bloomberg.

Odbudowę zakładów utrudniają zachodnie sankcje, ograniczające dostęp do części zamiennych i technologii. Rosnieft korzysta z rosyjskich zamienników oraz chińskiego sprzętu, którego dostawy mogą trwać miesiącami.

"Koncernowi udawało się ponownie uruchamiać niektóre rafinerie w ciągu kilku tygodni od ataku, jednak zakłady były atakowane ponownie, gdy naprawy dobiegały końca lub były bliskie ukończenia. Konieczność wielokrotnego naprawiania uszkodzonego sprzętu zakłóca działalność operacyjną i powoduje wzrost kosztów do poziomu, który - jak ostrzegali nieoficjalnie przedstawiciele rosyjskiej spółki naftowej - w dłuższej perspektywie jest nie do utrzymania".

Kryzys paliwowy w Rosji. Ukraina odcina Moskwę od paliwa
Dowiedz się więcej:

Kryzys paliwowy w Rosji. Ukraina odcina Moskwę od paliwa

Problemy Rosnieftu

W pierwszym półroczu 2026 r. zysk netto koncernu spadł o niemal 20 proc. - do 200 mld rubli (około 2,4 mld dolarów). Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA wzrósł na koniec czerwca do 1,8 - to najwyższy poziom od ponad pięciu lat.

Problemy finansowe zbiegają się z opóźnieniami w realizacji arktycznego projektu Vostok Oil, którego koszt szacowany jest na blisko 50 mld dolarów. Inwestycja ma zapewnić Rosji nowe źródła wydobycia i zwiększyć eksport ropy przez Arktykę, jednak rozwój nowych złóż postępuje wolniej, niż zakładano.

Według firmy analitycznej Rystad Energy wydobycie w ramach projektu może osiągnąć w 2030 r. około 440 tys. baryłek dziennie, znacznie poniżej zapowiadanych przez szefa Rosnieftu Igora Sieczina miliona baryłek. Dodatkowym ograniczeniem jest brak odpowiedniej liczby specjalistycznych tankowców przystosowanych do żeglugi w arktycznych warunkach.

Płoną magazyny ropy naftowej w Rosji
Dowiedz się więcej:

Płoną magazyny ropy naftowej w Rosji

Ataki na rafinerie Rosnieftu

Bloomberg zwraca uwagę, że ukraińskie drony atakują coraz bardziej oddalone cele. W lipcu uderzyły w rafinerię w Omsku, położoną około 2,5 tys. km od granicy z Ukrainą. Terminal Vostok Oil znajduje się jeszcze około 800 km dalej i dotychczas pozostawał poza zasięgiem sił ukraińskich, jednak może się to zmienić.

Rosnący zasięg ukraińskich ataków może mieć znaczenie również dla zagranicznych inwestorów zaangażowanych w rosyjski sektor naftowy. Jak podał Bloomberg, sytuację finansową Rosnieftu i skalę zniszczeń jego infrastruktury uważnie monitoruje katarski państwowy fundusz majątkowy Qatar Investment Authority (QIA), posiadający 18,46 proc. akcji spółki. W trakcie wojny w Ukrainie fundusz odnotował znaczny spadek wypłat dywidend.

- QIA liczy na szybkie zakończenie konfliktu, aby w dłuższej perspektywie zabezpieczyć swoją inwestycję - powiedział jeden z trzech katarskich urzędników zaznajomionych ze sprawą, cytowanych przez Bloomberga pod warunkiem zachowania anonimowości.

Efekt wojny i sankcji

Rosja uzyskuje około jednej piątej dochodów budżetu federalnego z ropy i gazu.

"Lata wojny i sankcji utrudniają producentom ropy, w tym największemu w Rosji koncernowi Rosnieft, utrzymanie obecnego poziomu wydobycia przy jednoczesnym rozwijaniu nowych złóż" - podsumowuje Bloomberg.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
Ropa naftowaRosjaSankcjeUkraina
Zobacz także:
Lotnisko w Kopenhadze, Dania
Chaos po zaostrzeniu kontroli. Kolejki i spóźnienia na loty
Ze świata
stacja paliw benzya paliwo - Tommy Lee Walker shutterstock_2429815405
Ceny paliw w weekend. Nowe stawki
Z kraju
Rafineria Gdańska
Saudi Aramco rozważa sprzedaż polskich aktywów. Dwa scenariusze
Z kraju
Domański i Tusk
Premier ogłasza sukces. "Otrzymałem potwierdzenie"
Ze świata
Warszawa, Polska, 1 kwietnia 2024 r. Piesi i rowerzyści na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu Nowego Światu i Świętokrzyskiej. Ludzie, tłum w słoneczny dzień
Bezrobocie w Polsce. Nowe dane
Z kraju
Wall Street, giełda USA, maklerzy, inwestorzy
Uszkodzone tankowce, turbulencje na rynku. "To ostatecznie zdecyduje"
Rynki
Lotnisko w San Francisco
Obawa przed wirusem z Afryki. USA zaostrzają zasady wjazdu
Ze świata
2210B067X FOS LOS WLOCHY PARALIZ BS
Puste półki jak w czasie pandemii. "Nie dajemy już rady"
Jakub Loska
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Ogromna wygrana w Lotto. Kumulacja rozbita
Pieniądze
Chodząca platforma nad polskim morzem
Na lądzie wyspa jądrowa, w wodzie chodząca platforma. Tak szykują się do budowy elektrowni
Jan Błaszkowski
38-latek notorycznie kradł butelki z alkoholem (zdj. ilustracyjne)
Sejm za wyższą akcyzą na alkohol. Pieniądze mają trafić do NFZ
Pieniądze
Puszka z napojem gazowanym
Sejm za podwyższeniem opłaty cukrowej. Wcześniej wetował to prezydent
Pieniądze
portfel pieniądze
Sejm przyjął zmiany w podatkach. Dudek: to rzeczywiście było bolesne
Pieniądze
Jest afera Zondacrypto, a ustawa o kryptowalutach zawetowana
Ważny termin dla poszkodowanych w aferze Zondacrypto. Zostało kilka dni
Z kraju
Wiceprezydent USA J.D. Vance
Vance: nie sądzę, by chodziło tu o Elona
Ze świata
shutterstock_2826341179
Ekspert alarmuje. "Podejrzewam, że wszyscy to odczują"
Tech
Rozsyłał nagrania z groźbami użycia noża. 19-latek trafił do aresztu (zdjęcie ilustracyjne)
"Zagrożenie dla bezpieczeństwa wielu organizacji"
Tech
Kontrast - ogromne osiedle nowych bloków (wieżowców) wybudowane wśród domów jednorodzinnych. Nova Graniczna Rzeszów - najszybciej rozwijające się miasto w Polsce poza Warszawą
Nawet 19 tysięcy złotych. Resort przypomina o dopłacie
Z kraju
Czarna sylwetka mężczyzny przy stole, pogrążonego w głębokich przemyśleniach.
Zwolnienia grupowe w wielkim banku. Chodzi o kilka tysięcy osób
Ze świata
Michał Woś przekonuje, że premier Giorgia Meloni wycofała z włoskich szkół "obowiązkową edukację seksualną". Nie było czego wycofywać
Brak paliwa i żywności. Rząd reaguje
Ze świata
Kwatera Główna NATO
Obawy o system NATO. Producent zapewnia
Tech
portfel pieniądze
Płaca minimalna. Nowe dane GUS
Z kraju
Hong Kong
Globalny problem. Strony znikają z sieci
Tech
jazda na hulajnoga elektryczna
Obowiązkowe OC dla hulajnóg. Jest propozycja zmian
Moto
cyberbezpieczeństwo alert technologia shutterstock_2602293623_1
Banki mają nowy problem. AI loguje się na konta klientów
Tech
Komputer (zdj. ilustracyjne)
Ważne strony publiczne wyłączone. Minister ostrzega
Z kraju
booking - daily_creativity shutterstock_2679339791
Fikcyjne noclegi i wyłudzenia. Booking.com pod lupą KE
Ze świata
Donald Tusk
"Brama dla polskich firm". Tusk o współpracy biznesowej z Indiami
Z kraju
shutterstock_2589520365_1
Wracają do Schengen. Komunikat MSW
Ze świata
dystrybutor paliwa shutterstock_2084124796
Ceny paliw przed weekendem. Nowe stawki
Pieniądze
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica