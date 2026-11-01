Ze świata Rafineria w ogniu. Jedna z największych w Rosji Oprac. Svitlana Kucherenko |

Katarzyna Pisarska o wojnie w Ukrainie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Edward Nemtcov/Shutterstock

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"W obwodzie niżnonowogrodzkim trwał w nocy i rano zmasowany atak dronowy, zniszczono ponad setkę dronów" - napisał gubernator rosyjskiego obwodu Gleb Nikitin w komunikacie.

Atak dronowy na rafinerię

Powiadomił, że przedsiębiorstwo przemysłowe w kstowskim rejonie miejskim doznało "poważnych strat". Według wstępnych danych nie ma ofiar.

Portal Ukrainska Prawda napisał, że zaatakowana została rafineria koncernu Łukoil w mieście Kstowo. To czwarty w Rosji zakład pod względem mocy przerobowych - przetwarza 17 milionów ton surowca rocznie.

Atak dronów na rafinerię w Kstowie Źródło zdjęcia: Google Maps

Pożar w rosyjskiej rafinerii

Jak podano, zdjęcia przedstawiające duży pożar w Kstowie zaczęły pojawiać się w internecie tuż po godzinie 4 (3 czasu polskiego). Mieszkańcy informowali o odgłosach wybuchów.

Z nagrań z monitoringu wynika, że pożar wybuchł w kilku miejscach na terenie rafinerii.

Ukraine hits the third major Russian refinery in three days, disabling several major parts of the installation in every attack. Novokuybyshevsk Friday, Ufa Saturday and below, Kstovo Sunday morning. pic.twitter.com/gz4S4f2xU8 — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) November 1, 2026 Rozwiń