Rafineria w ogniu. Jedna z największych w Rosji
"W obwodzie niżnonowogrodzkim trwał w nocy i rano zmasowany atak dronowy, zniszczono ponad setkę dronów" - napisał gubernator rosyjskiego obwodu Gleb Nikitin w komunikacie.
Atak dronowy na rafinerię
Powiadomił, że przedsiębiorstwo przemysłowe w kstowskim rejonie miejskim doznało "poważnych strat". Według wstępnych danych nie ma ofiar.
Portal Ukrainska Prawda napisał, że zaatakowana została rafineria koncernu Łukoil w mieście Kstowo. To czwarty w Rosji zakład pod względem mocy przerobowych - przetwarza 17 milionów ton surowca rocznie.
Pożar w rosyjskiej rafinerii
Jak podano, zdjęcia przedstawiające duży pożar w Kstowie zaczęły pojawiać się w internecie tuż po godzinie 4 (3 czasu polskiego). Mieszkańcy informowali o odgłosach wybuchów.
Z nagrań z monitoringu wynika, że pożar wybuchł w kilku miejscach na terenie rafinerii.