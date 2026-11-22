Leo: Trump jako osoba przestał być dla nas taką gwarancją bezpieczeństwa, bo stał się nieprzewidywalny Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

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- Niedobrze. Nie podoba mi się to. Jednak być może dowiemy się o rzeczach, o których w inny sposób byśmy się nigdy nie dowiedzieli - powiedział Trump w telewizji Fox News.

Trump o ataku hakerów na FBI

Wymienił w tym kontekście zarzuty dotyczące rosyjskiej ingerencji w wybory prezydenckie w 2016 r. i powiązań kampanii Trumpa z Rosją czy domniemanych fałszerstw wyborczych.

- Więc kiedy się o tym dowiedziałem trochę wcześniej, pomyślałem sobie: cóż to ciekawa sytuacja. Ciekawe, kto to robi - dodał prezydent.

Atak hakerów na bazę FBI

Stacja Fox News podała, powołując się na źródła, że FBI bada prawdopodobne włamanie hakerów do ogólnokrajowej bazy danych dotyczącej przestępczości. Stanowi ona kluczowe narzędzie wymiany informacji między federalnymi, stanowymi i lokalnymi organami ścigania. Nie wiadomo, jakie informacje pozyskali hakerzy.

To już drugi tego rodzaju incydent dotyczący FBI w ostatnich miesiącach.

Do ataku na bazę danych FBI doszło na tle głośnych awarii systemów ważnych amerykańskich firm oraz wewnętrzną sieć Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA), używaną do przesyłania informacji niejawnych. Władze zapewniły, że seria awarii miała związek z aktualizacjami systemów, a nie atakami ze strony obcych państw.