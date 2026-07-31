Abonament od Trumpa. Zyski "w ciągu milisekund"

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W zeszłym roku opublikował ich w sumie ponad 6 tysięcy. Są dni, gdy na profilu Donalda Trumpa na Truth Social pojawia się ponad sto wpisów.

Teraz ktoś może na tym zarobić.