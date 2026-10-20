Z kraju Zmiany w państwowych spółkach. Wyższe wymogi dla kandydatów Oprac. Wiktor Knowski |

Dariusz Korneluk o sprawie Orlenu: prokurator zawnioskował o areszty tymczasowe dla czterech osób Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Jakub Kaczmarczyk

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We wtorek opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, który został przygotowany w resorcie aktywów państwowych.

Nowe wymogi dla kandydatów

Projekt przewiduje zaostrzenie wymogów wobec kandydatów do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Wymagany staż zawodowy ma zostać wydłużony z 5 do 7 lat, a uznawane studia MBA będą musiały być ukończone na uczelniach posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego lub odpowiednią akredytację określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Projekt wprowadza również nową przesłankę kwalifikacyjną dla kandydatów do rad nadzorczych. Uprawnienie do kandydowania uzyskają osoby, które przez co najmniej pięć lat były członkami zarządu dużych przedsiębiorstw. Jednocześnie podmioty wskazujące kandydatów będą zobowiązane do pozyskiwania od nich oświadczeń o samoocenie dotyczących wiedzy, umiejętności i doświadczenia.

Kolejna zmiana zakłada rozszerzenie zasad ładu korporacyjnego na spółki zależne od spółek Skarbu Państwa oraz zaostrzenie wymogów wobec członków Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. Członkiem tego gremium nie będą mogli być m.in. posłowie, senatorowie, europosłowie ani osoby pełniące funkcje w organach samorządu terytorialnego. Minimalny wymagany staż zawodowy wzrośnie do 10 lat.

Zmiany w systemie nadzoru właścicielskiego

Jednym z najważniejszych elementów projektu jest utworzenie nowego systemu teleinformatycznego do zarządzania nadzorem właścicielskim. Resort aktywów argumentuje, że obecnie wykorzystywany system bazodanowy funkcjonuje od 1999 r., opiera się na niewspieranych technologiach i nie zapewnia narzędzi analitycznych potrzebnych do sprawowania efektywnego nadzoru. Nowy system ma gromadzić dane dotyczące spółek z udziałem Skarbu Państwa, ich władz, sytuacji finansowej oraz struktury właścicielskiej.

Projekt przewiduje również stworzenie podstaw prawnych umożliwiających przekazywanie akcji lub udziałów przez państwowe osoby prawne na rzecz Skarbu Państwa, jeśli będzie to uzasadnione realizacją polityki gospodarczej państwa lub ochroną interesów Skarbu Państwa.

Według oceny skutków regulacji, wdrożenie nowego systemu nadzoru właścicielskiego będzie kosztowało budżet państwa 11,2 mln zł w latach 2027-2036.