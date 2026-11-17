Donald Tusk: zdecydowaliśmy o zamrożeniu ceny gazu dla gospodarstw domowych w 2027 roku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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Posiedzenie rządu premier rozpoczął od "ważnej informacji dla milionów polskich rodzin". Chodzi o zamrożenie cen gazu.

- W związku przede wszystkim z wojną i kryzysem w cieśninie Ormuz ceny gazu systematycznie rosną. I ta różnica między ceną gazu sprzed wojny a dzisiejszą na rynkach jest szokująca - powiedział Tusk. Dodał, że takie podwyżki są "nieakceptowalna z punktu widzenia życia każdej polskiej rodziny".

- Nie możemy pozwolić na to, żeby ludzie cierpieli z powodu decyzji, które zapadały gdzieś za oceanem. Mówię o decyzjach o wojnie na Bliskim Wschodzie i nie chcemy, żeby za to płaciły polskie rodziny - stwierdził premier.

Projekt zamrożenia cen gazu

W piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2027 r. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2027 r. maksymalna cena gazu m.in. dla gospodarstw domowych ma wynieść 197,29 zł/MWh, czyli tyle ile w tym roku. Według resortu energii bez tych rozwiązań gospodarstwa domowe zapłaciłby za gaz od 77 zł do ponad 1,8 tys. zł więcej.

Aby zapewnić pokrycie kosztów wynikających ze stosowania przez sprzedawców paliw gazowych ceny maksymalnej, będącej ceną niższą niż cena paliw gazowych zatwierdzona dla tych sprzedawców przez prezes URE, projekt przewiduje ustalenie dla nich systemu rekompensat. Wypłata rekompensat oraz ich późniejsze rozliczenie będą realizowane przez Zarządcę Rozliczeń ze środków rachunku Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.

Źródłem finansowania mechanizmu rekompensat będą wpływy z gazowej daniny na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny przewidzianej w projekcie ustawy oraz odsetki od środków pochodzących z tej daniny zgromadzone na rachunku Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.

"Środki te zostaną przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów rekompensat należnych podmiotom uprawnionym oraz na rozliczenie tych rekompensat po zakończeniu okresu ich stosowania" - zaznaczono.

Z oceny skutków regulacji projektu wynika, że nowe rozwiązania mają kosztować blisko 6,2 mld zł. W OSR zaznaczono, że wpływ na duże przedsiębiorstwa gazowe będzie zbliżony - na poziomie 6.184 mln zł.

Zapowiedź obniżki cen energii

Na wtorkowym posiedzeniu ministrowie zajmą się też projektem dot. wdrożenia europejskiego portfela tożsamości cyfrowej, a także nowelą ustawy o zapasach ropy naftowej. Ponadto rząd będzie pracował też nad rozwiązaniami dotyczącymi cen energii elektrycznej - wynika z wypowiedzi premiera Donalda Tuska, podczas wystąpienia przed posiedzeniem rządu.

- Będziemy też pracowali cały czas nad energią elektryczną, żeby Polacy mogli przeżyć tę późną jesień i zimę bez szoku cenowego - powiedział premier.