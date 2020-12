Ile ma kosztować jedna dawka szczepionki na koronawirusa? Minister zdrowia podał wycenę

Punktem odniesienia były ceny rynkowe

- Chcieliśmy zaproponować taką wycenę, która z punktu widzenia systemu publicznego będzie nie mniej konkurencyjna niż to, co lekarze otrzymują na rynku za wykonanie podobnej usługi. Mam nadzieję, że to będzie element, który w znacznym stopniu zmotywuje do zgłaszania dużej liczby zespołów, do organizowania szczepień w sposób masowy - powiedział.