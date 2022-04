"Bardzo bogacą się banki i bardzo biednieją Polacy". Opozycja o podwyżce stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej podniosła w środę stopy procentowe o 100 punktów bazowych. Główna, referencyjna stopa procentowa pójdzie w górę do poziomu 4,50 procent. To najwyższy poziom od listopada 2012 roku. Tymczasem ekonomiści prognozowali wzrost stopy referencyjnej NBP o 50 lub 75 punktów bazowych.

Co do zasady decyzje RPP mają wpływ na WIBOR, co jednocześnie przekłada się na wysokość rat kredytów. Oprocentowanie kredytów składa się bowiem z dwóch elementów: marży banku i wskaźnika WIBOR. Jeśli kredyt mieszkaniowy charakteryzuje się oprocentowaniem zmiennym, wówczas zmiany WIBOR wpływają na wysokość raty.

Stopy procentowe a raty kredytów. Propozycje opozycji

W rozmowie z TVN24 prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zauważył, że na koszt kredytu nie mają wpływu jedynie stopy procentowe. - My uważamy, że w pierwszej kolejności banki państwowe powinny zlikwidować marżę od kredytu. To pozwoli wyrównać ogromną stratę wynikającą z rosnących stóp procentowych - stwierdził.

- Lewica ma taką propozycję: zamrażamy wskaźnik WIBOR, od którego zależą kredyty hipoteczne, robimy to na początku na dwanaście miesięcy, dajemy oddech kredytobiorcom i dochodzimy do sytuacji sprzed tych wszystkich podwyżek stóp procentowych. To jest realne działanie, Glapiński, krótko mówiąc, dał ciała. Nie nadaje się na to stanowisko i za to musi dzisiaj zapłacić premier Morawiecki i Kaczyński stosowną ustawą, którą Lewica położyła na stół - mówił Tomasz Trela z Lewicy.