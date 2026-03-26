Członek RPP o stopach procentowych. "Nie wykluczam"

- Rada w obecnej sytuacji geopolitycznej raczej będzie się skłaniała ku utrzymaniu stóp procentowych na obecnym poziomie niż ku ich podnoszeniu. Obniżki stóp prawdopodobnie zostaną zatrzymane - powiedział Ireneusz Dąbrowski.
Według niego, w świetle rosnących oczekiwań inflacyjnych bank centralny powinien przekazać jasny sygnał gotowości utrzymania stabilności cen.
Podwyżki stóp niewykluczone
- Oczekiwania inflacyjne dają niejako przyzwolenie na podnoszenie cen. Dlatego bardzo ważna jest stanowcza komunikacja banku centralnego o gotowości do utrzymania stabilności cen. Dlatego nie wykluczam podniesienia stóp procentowych w przypadku ekstremalnym - powiedział.
Dąbrowski zaleca, aby na kwietniowym posiedzeniu RPP powstrzymać się od podejmowania decyzji.
