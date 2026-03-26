Członek RPP o stopach procentowych. "Nie wykluczam"

Adam Glapiński o inflacji: powrót do celu jest trwały
Źródło: TVN24
Rada Polityki Pieniężnej prawdopodobnie utrzyma stopy procentowe na obecnym poziomie - ocenił członek RPP Ireneusz Dąbrowski. Jego zdaniem w obliczu rosnących obaw o inflację bank centralny musi pokazać gotowość do obrony stabilności cen, nawet jeśli w skrajnym przypadku oznaczałoby to podwyżkę stóp.

- Rada w obecnej sytuacji geopolitycznej raczej będzie się skłaniała ku utrzymaniu stóp procentowych na obecnym poziomie niż ku ich podnoszeniu. Obniżki stóp prawdopodobnie zostaną zatrzymane - powiedział Ireneusz Dąbrowski.

Według niego, w świetle rosnących oczekiwań inflacyjnych bank centralny powinien przekazać jasny sygnał gotowości utrzymania stabilności cen.

Czytaj też: NBP zysku nie miał od lat. Straty liczone są w dziesiątkach miliardów

Podwyżki stóp niewykluczone

- Oczekiwania inflacyjne dają niejako przyzwolenie na podnoszenie cen. Dlatego bardzo ważna jest stanowcza komunikacja banku centralnego o gotowości do utrzymania stabilności cen. Dlatego nie wykluczam podniesienia stóp procentowych w przypadku ekstremalnym - powiedział.

Dąbrowski zaleca, aby na kwietniowym posiedzeniu RPP powstrzymać się od podejmowania decyzji.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: MOZCO Mateusz Szymanski/Shutterstock

Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
