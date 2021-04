"Wiadomości wysyłane były na niespotykaną od dawna skalę". Czy telefon jest bezpieczny?

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o oszustach podszywających się pod firmę kurierską . Cyberprzestępcy wysyłają fałszywą wiadomość z informacją o zatrzymaniu przesyłki przez służby celne, a ofiara przekierowywana jest do strony ze szkodliwym oprogramowaniem Flubot.

W ocenie CERT Polska "wiadomości z fałszywym linkiem wysyłane były (...) na niespotykaną od dawna skalę". "Wynika to z faktu, że Flubot uzyskuje dostęp do kontaktów zainfekowanego urządzenia. Dzięki temu ciągle poszerza się lista osób do których docierają SMS-y ze złośliwymi stronami" - wyjaśniono.