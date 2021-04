Przekop Mierzei Wiślanej. We wtorek ma zostać podpisana nowa umowa

- We wtorek podpisujemy umowę na drugi etap inwestycji (przekopu Mierzei Wiślanej - red.), który pozwoli w ciągu dwóch lat przebudować tor wodny na rzece Elbląg na odcinku około 10 kilometrów. Dzięki tej umowie powstanie też most obrotowy nad rzeką Elbląg w miejscowości Nowakowo - powiedział w radiowej Jedynce minister Andrzej Adamczyk.

Szef MI dodał, że jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na trzeci, ostatni, etap tej inwestycji. - W tym roku ogłosimy jeszcze trzeci przetarg, na ostatni etap inwestycji. Będą to roboty pogłębiarskie na Zalewie Wiślanym i rzece Elbląg do 5 metrów głębokości i scalenie całej inwestycji - wyjaśnił Adamczyk.

Minister przypomniał, że zgodnie z harmonogramem za dwa lata na Zalew Wiślany i do Elbląga będą mogły wpływać statki o głębokości zanurzenia do 4,5 metra, szerokości do 20 metrów i o długości do 100 metrów. Podkreślił, że przekop Mierzei Wiślanej będzie motorem rozwoju gospodarczego całego regionu.