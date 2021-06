Szykują się zmiany na rynku pracy. Ministerstwo pracuje nad nową formą zawierania umów

W ocenie resortu obciążenia te "są szczególnie uciążliwe dla mikroprzedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz gospodarstw rolnych ze względu na brak zasobów, które można przeznaczyć na wypełnianie zobowiązań administracyjnych, brak wiedzy co do szczegółowych wymogów prawa". Według MRPiT "powoduje to zarówno większą pokusę przechodzenia do szarej strefy (niezależnie od chęci uniknięcia obciążeń finansowych), jak i zwiększa koszty powierzania pracy".

E-umowa o pracę

Głównym założeniem ustawy jest rozbudowa istniejącego już systemu teleinformatycznego na portalu praca.gov.pl o nowe funkcjonalności. Planuje się, że w systemach teleinformatycznych ministra właściwego do spraw pracy będą udostępnione do wypełnienia szablony umowy o pracę oraz umowy zlecenia.

Jak czytamy, będą one zawierały elementy niezbędne do zawarcia zgodnego z prawem danego rodzaju umowy. W przypadku umowy o pracę będą to, w szczególności: strony umowy, rodzaj umowy, data zawarcia umowy, rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę, wymiar czasu pracy oraz termin rozpoczęcia pracy. Natomiast w odniesieniu do umowy zlecania szablon będzie zawierał, w szczególności: strony umowy, datę jej rozpoczęcia i wygaśnięcia, przedmiot zlecenia, wynagrodzenie, czy zleceniobiorca posiada inny tytuł do ubezpieczenia społecznego, a jeśli tak to jaki.