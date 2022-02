Ostatni dzwonek na zmianę formy opodatkowania. Ministerstwo podaje termin

Znaczna część firm ma czas na zmianę formy opodatkowania tylko do poniedziałku 21 lutego - wynika z komunikatu resortu finansów. Termin w tym roku wypada tego dnia, ponieważ 20 lutego przypada w niedzielę. Decyzję o przejściu na inną formę opodatkowania do tego terminu mogą podjąć przedsiębiorcy, którzy w styczniu osiągnęli przychód z działalności gospodarczej.

Zmiana formy opodatkowania. Termin

"W przestrzeni publicznej pojawiają się głosy o potrzebie odroczenia tego terminu i umożliwienia przedsiębiorcom podjęcia decyzji co do formy opodatkowania w późniejszym terminie. Do Ministerstwa Finansów docierają także głosy o tym, że ewentualna zmiana zastosowanej w tym roku formy opodatkowania powinna nastąpić dopiero po wejściu w życie wszystkich zmian Polskiego Ładu, które będą miały wpływ na rozliczenie podatku PIT za 2022 r. Można też spotkać się z opiniami o tym, aby w tym roku nie wprowadzać już żadnych zmian, gdyż dezorientuje to przedsiębiorców oraz obsługujące ich biura rachunkowe czy księgowych. Ministerstwo Finansów z uwagą analizuje wszystkie te głosy, stanowiska i komentarze" - napisano na stronie resortu.