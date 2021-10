Polska wyśle na Białoruś pomoc humanitarną. Jest apel prezydenta

- Pan prezydent Andrzej Duda apeluje do władz Białorusi o przyjęcie tej pomocy humanitarnej dla ludzi, którzy koczują w tym kraju zwabieni obietnicą przedostania się do UE i niestety utknęli na Białorusi. Ze względu na chłody i pogodę, pan prezydent apeluje do władz Białorusi o rozsądek i o zachowanie humanitarne wobec tych ludzi - przekazała prezydencka minister.

Pomoc humanitarna dla Białorusi

- W tej sprawie Ministerstwo Spraw Zagranicznych złożyło specjalną notę dyplomatyczną do władz białoruskich o przyjęcie tego transportu. W nocie jest również wskazanie, że w kolejnym transporcie – on musi już być potwierdzony co do zawartości przez Białoruś – mogą znaleźć się leki, środki medyczne, żywność w zależności od tego, co będzie potrzebne na granicy - mówił Michał Kuczmierowski.