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Z kraju

Polska podzielona. "Ukryty podatek"

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Krasnystaw
W pół roku liczba ludności Polski zmniejszyła się o ponad 87 tysięcy osób. Komentarze ekspertów (materiał z października 2025 r.)
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Robson90/Shutterstock
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Aż 70 procent polskich gmin się wyludniło od 2004 roku - podano w raporcie Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), który opisano w "Rzeczpospolitej". Depopulacja przekłada się na finanse i "stopniowo ogranicza zdolność samorządów do tworzenia własnych wpływów budżetowych".

"Autorka raportu uważa, że depopulacja działa jak ukryty podatek: stopniowo ogranicza zdolność samorządów do tworzenia własnych wpływów budżetowych" - napisał dziennik.

Polska podzielona

Z raportu PIE wynika, że w samorządach, w których zmalała liczba ludności, koszty usług publicznych przypadające na  mieszkańca "wzrosły szybciej niż w innych".

- Zmiany demograficzne podzieliły powiaty i regiony na "wygrane" oraz "przegrane". "Przegrane" to takie, z których migrował przynajmniej co trzeci młody człowiek w ciągu dwóch dekad - ocenił w rozmowie z "Rz" demograf z Uniwersytetu Łódzkiego prof. Piotr Szukalski.

Te powiaty wyludniły się najbardziej

Jak wynika z raportu, najbardziej wyludniły się powiaty: hrubieszowski i krasnostawski w woj. lubelskim oraz bartoszycki w warmińsko-mazurskim. Z każdego z nich wyjechało ok. 40 proc. młodych ludzi. Ci przenieśli się do większych miast, z bardziej atrakcyjnym rynkiem pracy. 

Krasnystaw
Krasnystaw
Źródło zdjęcia: Robson90/Shutterstock

Cytowany przez "Rz" Marek Wójcik, ekspert Związku Miast Polskich, zwrócił uwagę, że "łatwiej byłoby samorządom i społecznościom lokalnym radzić sobie z wyzwaniami demograficznymi, gdyby takim rozwiązaniom bardziej sprzyjało prawo".

Źródło: PAP, "Rzeczpospolita"
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Tagi:
Kryzys demograficznyDemografia
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