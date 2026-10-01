Polska podzielona. "Ukryty podatek"

W pół roku liczba ludności Polski zmniejszyła się o ponad 87 tysięcy osób. Komentarze ekspertów (materiał z października 2025 r.) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Robson90/Shutterstock

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"Autorka raportu uważa, że depopulacja działa jak ukryty podatek: stopniowo ogranicza zdolność samorządów do tworzenia własnych wpływów budżetowych" - napisał dziennik.

Polska podzielona

Z raportu PIE wynika, że w samorządach, w których zmalała liczba ludności, koszty usług publicznych przypadające na mieszkańca "wzrosły szybciej niż w innych".

- Zmiany demograficzne podzieliły powiaty i regiony na "wygrane" oraz "przegrane". "Przegrane" to takie, z których migrował przynajmniej co trzeci młody człowiek w ciągu dwóch dekad - ocenił w rozmowie z "Rz" demograf z Uniwersytetu Łódzkiego prof. Piotr Szukalski.

Te powiaty wyludniły się najbardziej

Jak wynika z raportu, najbardziej wyludniły się powiaty: hrubieszowski i krasnostawski w woj. lubelskim oraz bartoszycki w warmińsko-mazurskim. Z każdego z nich wyjechało ok. 40 proc. młodych ludzi. Ci przenieśli się do większych miast, z bardziej atrakcyjnym rynkiem pracy.

Krasnystaw Źródło zdjęcia: Robson90/Shutterstock

Cytowany przez "Rz" Marek Wójcik, ekspert Związku Miast Polskich, zwrócił uwagę, że "łatwiej byłoby samorządom i społecznościom lokalnym radzić sobie z wyzwaniami demograficznymi, gdyby takim rozwiązaniom bardziej sprzyjało prawo".