Polska podzielona. "Ukryty podatek"
"Autorka raportu uważa, że depopulacja działa jak ukryty podatek: stopniowo ogranicza zdolność samorządów do tworzenia własnych wpływów budżetowych" - napisał dziennik.
Polska podzielona
Z raportu PIE wynika, że w samorządach, w których zmalała liczba ludności, koszty usług publicznych przypadające na mieszkańca "wzrosły szybciej niż w innych".
- Zmiany demograficzne podzieliły powiaty i regiony na "wygrane" oraz "przegrane". "Przegrane" to takie, z których migrował przynajmniej co trzeci młody człowiek w ciągu dwóch dekad - ocenił w rozmowie z "Rz" demograf z Uniwersytetu Łódzkiego prof. Piotr Szukalski.
Te powiaty wyludniły się najbardziej
Jak wynika z raportu, najbardziej wyludniły się powiaty: hrubieszowski i krasnostawski w woj. lubelskim oraz bartoszycki w warmińsko-mazurskim. Z każdego z nich wyjechało ok. 40 proc. młodych ludzi. Ci przenieśli się do większych miast, z bardziej atrakcyjnym rynkiem pracy.
Cytowany przez "Rz" Marek Wójcik, ekspert Związku Miast Polskich, zwrócił uwagę, że "łatwiej byłoby samorządom i społecznościom lokalnym radzić sobie z wyzwaniami demograficznymi, gdyby takim rozwiązaniom bardziej sprzyjało prawo".