Z kraju Oszustwo na zwrot podatku. CERT Polska ostrzega Oprac. Wiktor Knowski |

Atak hakerów na giełdę kryptowalut Binance Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Obserwujemy powrót kampanii phishingowej wykorzystującej wizerunek serwisu http://podatki.gov.pl. Oszuści piszą o rzekomym zwrocie podatku i zachęcają do kliknięcia w link prowadzący do fałszywej strony" - opisuje CERT Polska.

Celem cyberprzestępców ma być wyłudzenie danych osobowych: imienia, nazwiska i numeru PESEL, a także numerów telefonu i rachunku bankowego. "Następnie ofiara jest kierowana do kolejnego formularza, który służy do kradzieży danych uwierzytelniających do bankowości elektronicznej" - tłumaczy zespół.

Oszustwa internetowe. Jak reagować?

CERT Polska radzi, żeby w przypadku wątpliwości spróbować samodzielnie wejść na rządową stronę podatki.gov.pl (a nie za pośrednictwem linku) lub skontaktować się ze swoim urzędem skarbowym.

Wiadomość o zwrocie podatku? Uważaj na kradzież danych!



🔎 Obserwujemy powrót kampanii phishingowej wykorzystującej wizerunek serwisu https://t.co/ok8dqs0jxy. Oszuści piszą o rzekomym zwrocie podatku i zachęcają do kliknięcia w link prowadzący do fałszywej strony.



🎯 Celem… pic.twitter.com/aMzI6CAY1g — CERT Polska (@CERT_Polska) November 2, 2026 Rozwiń

"Nie daj się oszukać! Zachowaj ostrożność wobec niespodziewanych wiadomości informujących o zwrocie podatku lub konieczności potwierdzenia danych w celu otrzymania środków" - apeluje CERT.

Zespół przypomina również o dobrych praktykach związanych z zachowaniem bezpieczeństwa w sieci i ochroną danych: "Wzbudzanie emocji i poczucia pilności to ulubiona metoda cyberprzestępców, żeby uśpić naszą czujność. Zachowaj spokój i zweryfikuj prawdziwość wiadomości, zanim podasz swoje dane!"