Oszustwo na zwrot podatku. CERT Polska ostrzega
"Obserwujemy powrót kampanii phishingowej wykorzystującej wizerunek serwisu http://podatki.gov.pl. Oszuści piszą o rzekomym zwrocie podatku i zachęcają do kliknięcia w link prowadzący do fałszywej strony" - opisuje CERT Polska.
Celem cyberprzestępców ma być wyłudzenie danych osobowych: imienia, nazwiska i numeru PESEL, a także numerów telefonu i rachunku bankowego. "Następnie ofiara jest kierowana do kolejnego formularza, który służy do kradzieży danych uwierzytelniających do bankowości elektronicznej" - tłumaczy zespół.
Oszustwa internetowe. Jak reagować?
CERT Polska radzi, żeby w przypadku wątpliwości spróbować samodzielnie wejść na rządową stronę podatki.gov.pl (a nie za pośrednictwem linku) lub skontaktować się ze swoim urzędem skarbowym.
"Nie daj się oszukać! Zachowaj ostrożność wobec niespodziewanych wiadomości informujących o zwrocie podatku lub konieczności potwierdzenia danych w celu otrzymania środków" - apeluje CERT.
Zespół przypomina również o dobrych praktykach związanych z zachowaniem bezpieczeństwa w sieci i ochroną danych: "Wzbudzanie emocji i poczucia pilności to ulubiona metoda cyberprzestępców, żeby uśpić naszą czujność. Zachowaj spokój i zweryfikuj prawdziwość wiadomości, zanim podasz swoje dane!"