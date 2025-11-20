"Najbardziej kreatywni" w biznesie. Oto wyróżnieni

W środę odbyła się gala finałowa 14. edycji rankingu "50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie".
Wśród wyróżnionych, jak przekazał magazyn "Brief", znaleźli się:
- Edyta Rowińska i Sebastian Łuczak (Kinetic Cortex),
- Adriana Złahoda-Huzior (SimHub by Virmed),
- Hanna Harkawy (Ouli),
- Michał i Konrad Krawczyk (NaturalAntibody),
- Jakub Kreft (Unicorn VR World),
- Łukasz Kamiński (Waste24),
- Paweł Łoś (CodeSense i FastMic),
- Łukasz Woźniakowski (SIMTU P),
- Paulina Muszyńska z zespołem (Startup Wrocław) ,
- Mateusz Włodarczyk, Jan Bartkowiak, Waldemar Olbryk (Fundacja Econverse).
W gronie nagrodzonych znalazły się również osoby i zespoły działające w obszarach sztuki, edukacji, nauki i technologii, w tym: Marek Dąbrowski (AdLume), Adam Jesionkiewicz (Astrography.com), Dominika Bucholc (Bucholc Consulting), Jagna Pomorska (Connected Realities), Grant Blaisdell (Copernic Space & Big Idea/Tixy), Marek Wisiecki (Emwu Hats), Anna Kupiecka (Fundacja OnkoCafe).
"Nie zmieniaj ludzi, zmieniaj otoczenie"
- Przyznaliśmy trzy wyróżnienia od siebie – stwierdziła w rozmowie z TVN24 Maja Ruszkowska-Mazerant, redaktorka naczelna magazynu Purpose. – Były to projekty, które miały w sobie empatię i które pokazywały, że ważny jest człowiek w całym procesie kreatywnym – dodała.
- Nie zmieniaj ludzi, zmieniaj otoczenie. Polski problem, jeśli chodzi o inicjatywy jak start-upy, kreatywne biznesy polega na tym, że mamy fantastycznych ludzi, którzy niestety bardzo często, żeby rozwinąć rzeczywiście skrzydła ze swoimi biznesami, wyjeżdżają i dopiero wtedy te skrzydła rozwijają – stwierdził Grzegorz Kiszluk.
Redaktor naczelny magazynu "Brief" ocenił, że świadczy to o tym, że "mamy ludzi, ale nie mamy dobrego dla nich otoczenia".
O rankingu
Ranking "50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie" powstał w 2010 roku, a jego pomysłodawcą jest Grzegorz Kiszluk. Misją jest wspieranie przedsiębiorców, inspirowanie nowych projektów, budowanie przestrzeni dla kreatywnych idei oraz napędzanie polskiej gospodarki.
Dotychczas wyróżnieni zostali między innymi: Rafał Brzoska, dr Irena Eris, Wojtek Sokół, Stefan Batory, Mateusz Kusznierewicz, Michał Sadowski, Jurek Owsiak, Martyna Wojciechowska czy Martyna Zastawa.
TVN Warner Bros. Discovery jest patronem medialnym rankingu.
Autorka/Autor: asty, pkarp/dap
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: TVN24