"Najbardziej kreatywni" w biznesie. Oto wyróżnieni

14. gala Rankingu "50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie"

W środę odbyła się gala finałowa 14. edycji rankingu "50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie".

Wśród wyróżnionych, jak przekazał magazyn "Brief", znaleźli się:

Edyta Rowińska i Sebastian Łuczak (Kinetic Cortex), Adriana Złahoda-Huzior (SimHub by Virmed), Hanna Harkawy (Ouli), Michał i Konrad Krawczyk (NaturalAntibody), Jakub Kreft (Unicorn VR World), Łukasz Kamiński (Waste24), Paweł Łoś (CodeSense i FastMic), Łukasz Woźniakowski (SIMTU P), Paulina Muszyńska z zespołem (Startup Wrocław) , Mateusz Włodarczyk, Jan Bartkowiak, Waldemar Olbryk (Fundacja Econverse).

W gronie nagrodzonych znalazły się również osoby i zespoły działające w obszarach sztuki, edukacji, nauki i technologii, w tym: Marek Dąbrowski (AdLume), Adam Jesionkiewicz (Astrography.com), Dominika Bucholc (Bucholc Consulting), Jagna Pomorska (Connected Realities), Grant Blaisdell (Copernic Space & Big Idea/Tixy), Marek Wisiecki (Emwu Hats), Anna Kupiecka (Fundacja OnkoCafe).

Za nami 14. gala Rankingu "50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie"

"Nie zmieniaj ludzi, zmieniaj otoczenie"

- Przyznaliśmy trzy wyróżnienia od siebie – stwierdziła w rozmowie z TVN24 Maja Ruszkowska-Mazerant, redaktorka naczelna magazynu Purpose. – Były to projekty, które miały w sobie empatię i które pokazywały, że ważny jest człowiek w całym procesie kreatywnym – dodała.

- Nie zmieniaj ludzi, zmieniaj otoczenie. Polski problem, jeśli chodzi o inicjatywy jak start-upy, kreatywne biznesy polega na tym, że mamy fantastycznych ludzi, którzy niestety bardzo często, żeby rozwinąć rzeczywiście skrzydła ze swoimi biznesami, wyjeżdżają i dopiero wtedy te skrzydła rozwijają – stwierdził Grzegorz Kiszluk.

Redaktor naczelny magazynu "Brief" ocenił, że świadczy to o tym, że "mamy ludzi, ale nie mamy dobrego dla nich otoczenia".

O rankingu

Ranking "50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie" powstał w 2010 roku, a jego pomysłodawcą jest Grzegorz Kiszluk. Misją jest wspieranie przedsiębiorców, inspirowanie nowych projektów, budowanie przestrzeni dla kreatywnych idei oraz napędzanie polskiej gospodarki.

Dotychczas wyróżnieni zostali między innymi: Rafał Brzoska, dr Irena Eris, Wojtek Sokół, Stefan Batory, Mateusz Kusznierewicz, Michał Sadowski, Jurek Owsiak, Martyna Wojciechowska czy Martyna Zastawa.

TVN Warner Bros. Discovery jest patronem medialnym rankingu.

