"Rynek pracy nadal w głębokiej depresji". Liczba ofert ponownie zanurkowała

Autorzy raportu stwierdzili, iż wydawało się, że sytuacja wraca powoli do normy i rynek pracy wychodzi na prostą. "Niestety, powrót do stanu sprzed pandemii okazuje się bardzo trudny i od kilku miesięcy trudno dopatrzeć się sygnałów poprawy. W styczniu 2021 roku pracodawcy w Polsce opublikowali 224 tys. nowych ofert pracy, czyli aż o 24,3 proc. mniej niż w styczniu 2020 roku" - wskazano. To drugi największy spadek od maja.

Jednocześnie zauważono, że być może to tylko jednorazowy słaby wynik, wywołany np. wyjątkowo mroźną zimą, która negatywnie wpłynęła na liczbę ofert pracy w budownictwie. "Ale na jednoznaczną ocenę sytuacji trzeba będzie poczekać do kolejnych miesięcy" - ocenili autorzy raportu.

Mniej ofert pracy niż przed rokiem

"Pandemia nadal trwa i choć pracodawcy przyzwyczaili się z nią żyć, to nie ma się co dziwić, że popyt na pracowników mierzony liczbą nowych ofert pracy nadal nie wrócił do stanu sprzed pandemii. O ile jeszcze latem, kiedy rynek pracy po pandemii odbudowywał się bardzo szybko, można było mieć nadzieję, że kłopoty były przejściowe, o tyle obecnie raczej podstaw do optymizmu nie ma" - stwierdziła, cytowana w raporcie, Monika Smulewicz, dyrektor zarządzająca outsourcingiem rachunkowości, kadr i płac w Grant Thornton.