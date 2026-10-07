Koniec serii. Najnowsze dane ze stacji

Miłosz Motyka o podpisaniu przez prezydenta ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Alexander Fedosov/Shutterstock

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Na litrze benzyna Pb95 potaniała średnio - o 1,40 złotego, a olej napędowy - o 1,36 złotego.

Wpływ CPN

Analitycy portalu przypomnieli, że w ramach rządowego programu od 3 października do końca roku obowiązują obniżone stawki podatku akcyzowego i VAT na oba gatunki benzyn oraz olej napędowy. Jednocześnie powrócił mechanizm ustalania cen maksymalnych, które ponownie są wyliczane i ogłaszane przez resort energii.

W środę ceny maksymalne wynoszą:

dla benzyny bezołowiowej 95 - 6,86 zł/l;

dla benzyny bezołowiowej 98 - 7,74 zł/l;

dla oleju napędowego - 7,80 zł/l.

W czwartek cena nie powinna przekroczyć:

Pb95 - 6,83 zł/l;

Pb98 - 7,71 zł/l;

ON - 7,74 zł/l.

Koniec serii podwyżek

Z badania stacji, zrealizowanego przez e-petrol.pl w dniach 6-7 października, wynika, że litr 95-oktanowej benzyny kosztuje średnio 6,79 zł, podczas gdy tydzień temu, przed pakietem CPN - płaciło się za to paliwo 8,19 zł/l.

Olej napędowy potaniał z rekordowych 9,14 zł do 7,78 zł/l. Natomiast autogaz, który nie jest objęty rządową regulacją, podrożał o 3 grosze do 3,25 zł/l.

Gdzie paliwa są najtańsze?

Eksperci portalu zwrócili uwagę, że najtańsza benzyna Pb95 jest obecnie w woj. pomorskim z ceną 6,70 zł/l, a najdroższa na Podlasiu - 6,82 zł/l.

Olej napędowy najtańszy jest w woj. pomorskim i wielkopolskim, gdzie kosztuje 7,77 zł za litr. Najdroższy diesel jest w woj. świętokrzyskim - 7,80 zł/l.

Z kolei woj. śląskie wypada najkorzystniej, jeśli chodzi o koszty tankowania autogazu - w tej części kraju litr tego paliwa kosztuje przeciętnie 3,17 zł/l. Paliwo to z ceną 3,34 zł/l jest najdroższe w woj. świętokrzyskim.