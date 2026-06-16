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Nowe dane o inflacji bazowej w Polsce. "Stopniowo się rozszerza"

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Adam Glapiński podczas czerwcowej konferencji prasowej po decyzji RPP
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W maju 2026 roku inflacja bazowa, liczona po wyłączeniu cen żywności i energii, wyniosła 3,1 procent rok do roku - podał Narodowy Bank Polski. W kwietniu wskaźnik ten wyniósł 3 procent.

W relacji rok do roku inflacja w maju 2026 roku:

  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,8 proc., wobec 2,9 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,3 proc., wobec 3,0 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,1 proc., wobec 3,0 proc. miesiąc wcześniej;
  • tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 3,3 proc., wobec 3,0 proc. miesiąc wcześniej.

Wskaźnik CPI w maju

Z kolei według opublikowanych w poniedziałek danych GUS, inflacja w Polsce wyniosła w maju 3,1 proc. przy wzroście cen usług o 5,7 proc. i towarów o 2,1 proc. Według danych urzędu w stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług spadły o 0,3 proc. - usług o 0,4 proc. a towarów o 0,2 proc.

Jak wyjaśnił GUS, największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały niższe (wobec poprzedniego miesiąca) ceny w zakresie: żywności i napojów bezalkoholowych (o 1,0 proc.), rekreacji, sportu i kultury (o 2,1 proc.), transportu (o 0,5 proc.).

Inflacja powyżej celu NBP

Ekonomiści Alior Banku skomentowali, że presja cenowa jest "umiarkowana, ale stopniowo się rozszerza".

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Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Inflacja bazowaInflacjaNBP
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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