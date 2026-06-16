Nowe dane o inflacji bazowej w Polsce. "Stopniowo się rozszerza"
W relacji rok do roku inflacja w maju 2026 roku:
- po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,8 proc., wobec 2,9 proc. miesiąc wcześniej;
- po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,3 proc., wobec 3,0 proc. miesiąc wcześniej;
- po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,1 proc., wobec 3,0 proc. miesiąc wcześniej;
- tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 3,3 proc., wobec 3,0 proc. miesiąc wcześniej.
Wskaźnik CPI w maju
Z kolei według opublikowanych w poniedziałek danych GUS, inflacja w Polsce wyniosła w maju 3,1 proc. przy wzroście cen usług o 5,7 proc. i towarów o 2,1 proc. Według danych urzędu w stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług spadły o 0,3 proc. - usług o 0,4 proc. a towarów o 0,2 proc.
Jak wyjaśnił GUS, największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały niższe (wobec poprzedniego miesiąca) ceny w zakresie: żywności i napojów bezalkoholowych (o 1,0 proc.), rekreacji, sportu i kultury (o 2,1 proc.), transportu (o 0,5 proc.).
Inflacja powyżej celu NBP
Ekonomiści Alior Banku skomentowali, że presja cenowa jest "umiarkowana, ale stopniowo się rozszerza".
OGLĄDAJ: TVN24
Źródło: tvn24.pl, PAP