Z kraju Nowe dane o inflacji bazowej w Polsce. "Stopniowo się rozszerza" Oprac. Wiktor Knowski |

Adam Glapiński podczas czerwcowej konferencji prasowej po decyzji RPP Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W relacji rok do roku inflacja w maju 2026 roku:

po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,8 proc., wobec 2,9 proc. miesiąc wcześniej;

po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,3 proc., wobec 3,0 proc. miesiąc wcześniej;

po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,1 proc., wobec 3,0 proc. miesiąc wcześniej;

tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 3,3 proc., wobec 3,0 proc. miesiąc wcześniej.

Wskaźnik CPI w maju

Z kolei według opublikowanych w poniedziałek danych GUS, inflacja w Polsce wyniosła w maju 3,1 proc. przy wzroście cen usług o 5,7 proc. i towarów o 2,1 proc. Według danych urzędu w stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług spadły o 0,3 proc. - usług o 0,4 proc. a towarów o 0,2 proc.

Jak wyjaśnił GUS, największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały niższe (wobec poprzedniego miesiąca) ceny w zakresie: żywności i napojów bezalkoholowych (o 1,0 proc.), rekreacji, sportu i kultury (o 2,1 proc.), transportu (o 0,5 proc.).

Inflacja powyżej celu NBP

Ekonomiści Alior Banku skomentowali, że presja cenowa jest "umiarkowana, ale stopniowo się rozszerza".

🇵🇱 Inflacja bazowa w maju wzrosła do 3,1% r/r (z 3,0%) i zrównała się z #CPI. Rosną też wybrane miary (do 3,3%), choć dynamika m/m pozostaje ograniczona.

Presja cenowa umiarkowana, ale stopniowo się rozszerza. #Inflacja nadal powyżej celu #NBP, przy czym w paśmie odchyleń. pic.twitter.com/DrFKuCHGpr — Alior Analizy Ekonomiczne (@Analizy_Alior) June 16, 2026 Rozwiń

OGLĄDAJ: TVN24